成霖單季轉盈 Q2每股稅後純益0.07元

全球疫情持續延燒，企業出現去全球化與在地化生產趨勢，造成供應鏈重組及減少人員接觸需求，進而仰賴更多的自動化生產。因應自動化生產解決方案的系統整合需求，廣明（6188）旗下達明機器人特別成立達明自動化團隊，打造完整的一條龍自動化導入方案服務。

2020-08-06 10:51