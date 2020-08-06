成霖單季轉盈 Q2每股稅後純益0.07元
水龍頭及陶瓷衛浴大廠成霖企業（9934）董事會今（6）日通過第2季合併財報，合併營收淨額34.06億元，營業毛利9.55億元，營業淨利0.69億元，歸屬母公司稅後淨利0.24億元，單季轉盈，每股稅後純益0.07元。
成霖受新冠疫情衝擊，上半年合併營收71.82億元、年減16.2%，營業毛利19.98億元，營業淨利0.71億元，歸屬母公司稅後淨損0.48億元，每股稅後虧損0.14元。
董事長歐陽玄表示，成霖收購墨西哥陶瓷衛浴廠效益將於今年發酵，集團藉此強攻北美核心市場；法人說，隨著疫情趨緩，成霖營運可望從6月起逐月增溫，重返成長軌道。成霖6月營收13.26億元，月增17.9%、年減2.7%。
成霖稍早通過與泰金投資控股公司海外合資案，雙方將在泰金公司現行所在的泰國春武里府，共同投資2,800萬美元，聯手逐步打造東南亞最大五金龍頭生產基地，初期年產值可超過5,000萬美元。
成霖生產基地原本集中在台灣、中國大陸，透過上述海外收購與合資案，生產事業進一步延伸至北美與東南亞市場，版圖也持續擴大。
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