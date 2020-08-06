快訊

貝魯特大爆炸前後對比 民眾自發清理怒斥政府無能

12億元電子級硫酸廠擴廠 擴大苗栗半導體產業群聚效應

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市恆誼化工硫酸8廠、台灣三菱化學第4套電子級硫酸工廠案暨倉辦大樓工程，今天上午動土儀式。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市恆誼化工硫酸8廠、台灣三菱化學第4套電子級硫酸工廠案暨倉辦大樓工程，今天上午動土儀式。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市恆誼化工股份有限公司、台灣三菱化學公司投資12億元，擴建電子級硫酸廠及倉辦大樓，今天舉行動工儀式，預計明年中完成擴廠，可望就近供應鄰近新竹、竹南、銅鑼等科學園區客戶，擴大苗栗縣半導體相關產業群聚效應。

恆誼化工、台灣三菱化學在恆誼廠區內興建恆誼化工硫酸8廠、台灣三菱化學第4套電子級硫酸工廠案暨倉辦大樓，今天上午動土。苗栗縣長徐耀昌、縣府工商發展處長黃智群等人參加儀式，認為擴廠是傳統產業進入半導體科技產業鏈重要的一環，也是產業升級工程，對竹苗產業發展皆是一大利多。

恆誼化工成立於1961年，主要生產肥料及硫酸等化學產品，1997年與台灣三菱化學建立上、下游合作關係，恆誼化工硫酸廠產出三氧化硫氣體，透過管線經純化設備製成電子級硫酸。恆誼化工董事長何基兆表示，擴廠完成可望擴大相關產業群聚效應，減少運輸成本，提升競爭力。

三菱 半導體

延伸閱讀

救急不救窮 捐贈者熱情減 苗栗考慮不再提供檢疫關懷包

苗栗紙錢集中燃燒量增20倍 今年全年都受理進焚火廠

苗栗爭議消防員被爆涉嫌偷腳踏車 遭警偵辦他不發一語

他曝台中租房和苗栗買房金額差別 慶幸自己決定是對的

相關新聞

12億元電子級硫酸廠擴廠 擴大苗栗半導體產業群聚效應

苗栗縣頭份市恆誼化工股份有限公司、台灣三菱化學公司投資12億元，擴建電子級硫酸廠及倉辦大樓，今天舉行動工儀式，預計明年中...

環狀線秀朗橋土開案明簽約 冠德斥資22億元建共構商辦

新北市環狀線「秀朗橋站」土地開發案由冠德建設（2520）投資22億元得標，明（7）日將舉行合作簽約儀式，規劃建設地上20層、地下五層...

再斷頭703張…林郭文艷董事身分不保

大同（2371）董事長林郭文艷日前申報轉讓6,300張大同股票，相當於手中近45%持股都將賣出，若之後林郭文艷再有超過7...

阿聯酋航空宣布 台北-杜拜航線增為每周四班

自今日（6）日起，阿聯酋航空增加往返台北－杜拜的班次，有需要的台灣旅客可利用每周三、四、五、六的航班前往杜拜或阿聯酋航空...

口罩需求升溫 概念股走強

政府規定8大場所應配戴口罩，台北捷運也規定民眾搭乘捷運時須全程配戴口罩。受惠需求再度提升，恆大、南六等口罩概念股股價寫下波段新高。

華碩搶攻醫療事業 攜手秀傳成立AI醫療創新中心

華碩（2357）衝刺醫療事業，本週繼發表「智慧醫療解決方案」後，今（6）日再下一城，宣布與秀傳醫療體系攜手成立「華碩·秀傳AI醫療創新中心」，投入AI平台與AI專家，整合秀傳大數據、醫療資源及秀傳亞洲遠距微創手術中心經驗，加速AI臨床應用。

廣明成立機器人自動化團隊 打造完整一條龍方案

全球疫情持續延燒，企業出現去全球化與在地化生產趨勢，造成供應鏈重組及減少人員接觸需求，進而仰賴更多的自動化生產。因應自動化生產解決方案的系統整合需求，廣明（6188）旗下達明機器人特別成立達明自動化團隊，打造完整的一條龍自動化導入方案服務。

產業節能怎麼做？能源局邀台化、聯電分享

產業節能怎麼做？為擴大產業節能技術經驗交流，引領各界投入節能減碳工作，經濟部能源局明（7）日起陸續舉辦6場次「節能標竿獎系列觀摩研討會」，邀請108年節能標竿獲獎單位分享節能案例，擴散節能標竿成功經驗。

大同股東赴經濟部抗議 質疑拖延舉行股東臨時會

大同經營權爭議延燒，經濟部受理市場派林宏信與王光祥召集股東臨時會申請案，至今尚未做出准駁，不過今天有股東赴經濟部抗議，認為政府拖延時間、行政怠惰。

新冠疫情對房市有什麼影響？ 影響自住客進場意願要看三關鍵

疫情發生後，有人覺得可以「危機入市」，趁機撿便宜。但其實目前房價仍在相對高點，國內外股市也大幅波動，不可不慎。

瑪格麗特談品牌／找對代理商 事半功倍

「Carol，你最近那家新店做得怎樣？」那天碰到一位年輕創業家朋友，我很興奮地問她。

業務最前線／有效提問 銷售成敗關鍵

B2B市場（Business to business，企業對企業）的進入門檻高，銷售過程比B2C市場牽涉到更多專業知識與...

熱門新聞

400萬動滋券10點開始領取 怎麼領「快速掃描」一分鐘搞定

勞工舊制退休金節稅有道 財部：全部轉新制免稅

美醫療物資夥伴 我有望入列

再斷頭703張…林郭文艷董事身分不保

稅收短徵約1200億 蘇建榮：今年舉債恐破4千億元、創10年新高

日經：台積電和鴻海 都有意投資入股安謀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。