12億元電子級硫酸廠擴廠 擴大苗栗半導體產業群聚效應
苗栗縣頭份市恆誼化工股份有限公司、台灣三菱化學公司投資12億元，擴建電子級硫酸廠及倉辦大樓，今天舉行動工儀式，預計明年中完成擴廠，可望就近供應鄰近新竹、竹南、銅鑼等科學園區客戶，擴大苗栗縣半導體相關產業群聚效應。
恆誼化工、台灣三菱化學在恆誼廠區內興建恆誼化工硫酸8廠、台灣三菱化學第4套電子級硫酸工廠案暨倉辦大樓，今天上午動土。苗栗縣長徐耀昌、縣府工商發展處長黃智群等人參加儀式，認為擴廠是傳統產業進入半導體科技產業鏈重要的一環，也是產業升級工程，對竹苗產業發展皆是一大利多。
恆誼化工成立於1961年，主要生產肥料及硫酸等化學產品，1997年與台灣三菱化學建立上、下游合作關係，恆誼化工硫酸廠產出三氧化硫氣體，透過管線經純化設備製成電子級硫酸。恆誼化工董事長何基兆表示，擴廠完成可望擴大相關產業群聚效應，減少運輸成本，提升競爭力。
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