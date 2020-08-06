房子賣到翻！海悅7月營收3.6億元 再寫單月新高

資金浪潮與低利環境催化下，全台預售市場急速升溫，代銷產業龍頭海悅（2348）今（6）日公告，2020年7月合併營收3.6億元，創單月歷史新高紀錄，累計今年1至7月合併營收15.52億元，與去年同期相較成長167.65％。

海悅7月營收一舉拚上3.6億元，創下歷史單月新高紀錄，光是與上月相比就成長34%，較去年同期相比更是年增168.46%；累計前7月合併營收高達15.52億元，不僅年大增167.65％，也直逼去年全年17.34億元的水準。

海悅表示，今年全台建案買氣持續開出紅盤，包括台北「瑞安信義」、新北「永陞聯合公園」與「大同莊園2期」、桃園「昭揚天匯」、「禾悅花園」與「日勝新京站」、台中「皇普莊園」以及台南「聯上康橋」、高雄「美術白天鵝」等熱銷建案挹注，激勵7月合併營收快速成長，寫下單月新高表現。

海悅認為，合理總價的首購、換屋市場依然熱絡，尤其在低利率時代，租不如買的購屋誘因強烈，是推升業績穩健成長的主因。

至於海悅下半年陸續進場銷售的建案，包括台北市「敦南御所」、「宏璟帝璟苑」、「川騰仰士林」、新北市「合環新店案」、「新潤心城」、「新潤莫內花園」、桃園市「麗晶花園廣場」、新竹「建林工業-新竹之森」、「竹科匯」、台南市「達麗國家強棒」以及高雄市「和陸寓邸」等建案，眼下全台建案買氣穩健，全年營運展望正向。

展望下半年，海悅認為全台買氣應將延續，並持續整合線上線下資源，公司今年全台預計推案量高達1000億元，至目前為止已銷售約400億元。海悅今年第1季每股稅後純益已達2.03元，法人預估上半年EPS將能上看5元，全年營運表現有望再寫新高紀錄。