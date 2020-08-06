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慶富案後獵雷艦難產，海軍「掃雷戰力」何去何從？

環狀線秀朗橋土開案明簽約 冠德斥資22億元建共構商辦

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導
新北市環狀線「秀朗橋站」土地開發案由冠德建設投資22億元得標，將舉行合作簽約儀式，規劃建設地上20層、地下五層的共構商辦大樓，預計2025年啟用。模擬圖／新北市捷運局提供
新北市環狀線「秀朗橋站」土地開發案由冠德建設投資22億元得標，將舉行合作簽約儀式，規劃建設地上20層、地下五層的共構商辦大樓，預計2025年啟用。模擬圖／新北市捷運局提供

新北市環狀線「秀朗橋站」土地開發案由冠德建設投資22億元得標，明（7）日將舉行合作簽約儀式，規劃建設地上20層、地下五層的共構商辦大樓，預計2025年啟用。

新北市政府表示，新北環狀線已在今年初正式通車，除了交通利多，還兼具土地開發效益，全線14座車站共有十站規劃辦理土地開發。

其中「秀朗橋站土地開發案」為新北市首件自行辦理之捷運土地開發案，經資格、規格及價格三階段評選程序後，由冠德建設股份有限公司獲選為最優申請人，規劃本站為地上20層、地下五層，總樓地板面積約13,700坪之捷運共構商辦大樓。

新北市捷運局表示，冠德建設在秀朗橋站土開案投資金額約為22億元，將挹注新北市捷運建設自償性經費約4億元，預計2025年啟用後為地區帶來商業效益。

捷運 商辦

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