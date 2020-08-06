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慶富案後獵雷艦難產，海軍「掃雷戰力」何去何從？

台塑四寶確定擺脫谷底 7月營收連二升

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

「台塑四寶」7月營收今（6）日同步出爐，隨著各國陸續解封，並推出振興措施挽救經濟，帶動民間消費及製造業產銷活動略有恢復，台塑四寶合計7月營收914.51億元，比6月再成長4.5%，為連續第二個月反彈，不過比起去年同期仍大幅衰退27.7%。

其中台塑（1301）7月營收157.16億元，年減10.2%，比6月增加6.4%，為台塑四寶中成長動能最強勁。台塑董事長林健男表示，台塑7月銷售量、價都比6月成長，以主力產品PVC為例，7月客戶積極回補庫存，帶動亞洲地區價格上漲，公司7月PVC價格比6月上漲10％。

台塑四寶7月營收成長第二名為南亞（1303），單月營收217.52億元，年減11.4%，但比年同期成長4.6%。南亞董事長吳嘉昭表示，7月除EG（乙二醇）、BPA（丙二酚）因為停車定檢影響銷售量外，南亞其他各項產品營收均有成長。

台化（1326）7月營收204.51億元，年減23.4%，月增3.1%。台化副董事長洪福源說，台化ARO-3（芳香烴三廠）及SM（苯乙烯）麥寮廠定檢陸續結束，帶動PX、SM對外銷售量及萃餘油回售台塑化增加，推升7月營收較6月成長。

台塑化（6505）7月營收335.32億元，月增4.5%，但比去年同期大幅縮水41.2%，年比的衰退幅度最大。主要因為新冠疫情造成國際油價下跌，而且油品需求疲弱，台塑化7月原油平均每日煉製量僅37.7萬桶，比去年同期的49.5萬桶大幅減少。

整體而言，隨著時間進入後疫情時代，各國多採取防疫與經濟並重的政策，有條件解除封鎖，並推出振興措施，努力挽救經濟頹勢，帶動民間消費與製造業產銷活動略有恢復。台塑四寶7月營收皆連續第二個月成長，成功擺脫谷底，整體第3季營收也可望優於第2季；不過要回到去年疫情發生前的正常水準，還有一段距離，四寶7月合計營收的年減率仍高達27.7%。

台塑化 營收

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