玩美移動「玩美網頁版服務」 獲美商業智慧集團肯定

訊連（5203）轉投資美妝科技廠玩美移動，以AI／AR技術研發的「玩美網頁版服務（YouCam for Web）」獲得美國商業智慧集團（Business Intelligence Group）頒發2020銷售暨科技行銷（Sammy Awards）「年度最佳產品獎」。玩美推出最新美妝科技SaaS方案玩美網頁版服務，提供中小型獨立美妝品牌也能使用最前沿的AI／AR科技，以速效、實惠的數位美妝體驗，延伸至每個顧客接觸點。

銷售暨科技行銷獎項旨在表揚運用創新科技改變傳統市場模式，推出有效解決商業痛點產品的公司組織。玩美移動總經理張華禎表示，非常榮幸玩美推出的玩美網頁版服務，獲美國商業智慧集團評選為銷售暨科技行銷獎年度最佳產品，推出玩美網頁版服務是為了能幫助不論大、小型企業都能享受先進美妝科技的服務，提供更具互動性、客製化的消費體驗，進而提升數位銷售業績。

訊連日前公告今年第二季財報，由於匯兌損益，加上第二季玩美轉虧，業外損益趨近於0，單季稅後純益約4,900萬元，季減達36%；單季每股純益（EPS）0.59元，也較第一季0.91元減少。

玩美主要客戶，來自美國紐約、法國巴黎、以及日本東京。訊連董事長暨執行長黃肇雄表示，玩美第一季受到新冠肺炎疫情影響，紐約與巴黎客戶合約無法簽核，使第二季營收認列較預期減少，不過美妝使用者由臨櫃轉為線上採購，對虛擬美妝產生強烈需求，預期下半年營運逐步回復成長軌跡。