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廣明成立機器人自動化團隊 打造完整一條龍方案

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
因應自動化生產解決方案的系統整合需求，廣明旗下達明機器人特別成立達明自動化團隊，打造完整的一條龍自動化導入方案服務。圖／廣明提供
因應自動化生產解決方案的系統整合需求，廣明旗下達明機器人特別成立達明自動化團隊，打造完整的一條龍自動化導入方案服務。圖／廣明提供

全球疫情持續延燒，企業出現去全球化與在地化生產趨勢，造成供應鏈重組及減少人員接觸需求，進而仰賴更多的自動化生產。因應自動化生產解決方案的系統整合需求，廣明（6188）旗下達明機器人特別成立達明自動化團隊，打造完整的一條龍自動化導入方案服務。

達明指出，從前期評估、流程設計、系統發包、在線調試及售後服務，大幅降低整合時間、人力投入成本，是各企業的智慧製造系統整合專家。

達明自動化深耕台灣系統整合市場，此次前進高雄於8月6日至9日參加高雄自動化工業展，展出航太工業複合式材料塗膠及顯示卡光學AI檢測應用實例。承襲達明機器人的自動化經驗，擁有上百位研發及自動化團隊的堅強後盾，以服務全球知名汽車、電子大廠的規格，提供專業自動化導入服務，全方位加值整合。

此次展出與國際知名航太大廠─漢翔航空的複合材料智慧塗膠應用；航太複雜零件為避免水氣滲入膠層，零件切型後邊緣需封膠，自動化生產前是以人工刮板塗抹封膠，導入達明機器人自動邊緣封膠系統後，不僅節省四倍的人力成本及時間，輔以達明內建智慧視覺，更能有效精準塗膠，大幅提升工作效率。

另一顯示卡光學AI檢測，以達明機器人開發之TM AI+檢驗工件外觀瑕疵，透過大量學習分辨良品與不良品，達明機器人可以輕鬆判讀刮傷、螺絲鎖附品質不良，減少檢測人員成本，以及人員因疲勞及認知不同產生的誤判。

後疫情時代，受限缺工、土地與人力成本上漲等問題，加上工業自動化長期趨勢不變，企業紛紛加速導入智慧製造或工業自動化的腳步。在如此大規模生產環境的變革下，不只有機器人而是所有週邊設備客製化的結合，從事前評估、流程設計、在線調試及售後服務，達明自動化所提供的系統整合扮演不可或缺的角色，協助各領域企業邁向智慧製造的大未來

達明機器人 航太

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