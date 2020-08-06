大同股臨會 金管會將提參考措施

金管會官員昨（5）日表示，依往例對於上市櫃公司股東臨時會的申請案，經濟部會函洽金管會意見，對於大同股東申請召開股東臨時會案，經濟部已口頭表示會洽金管會意見，金管會將在收到來函後會儘快回覆。

大同市場派股東引用公司法第173條第四項規定，向經濟部申請召開股東臨時會，經濟部將洽金管會意見。金管會官員表示，會依據經濟部來函，針對洽詢的內容為何，予以回覆，但准駁仍是經濟部權責。

據了解，金管會也有可能將大同股東會改選引發爭議以來，金管會及證交所、投保中心及集保採行的措施，提供經濟部參考。官員表示，依過去作法，金管會不會直接建議准或駁，畢竟經濟部才是公司法主管機關，法規有無解釋空間，經濟部最清楚，必須尊重經濟部。