大同股臨會申請 經部找共識

大同市場派股東以公司法173條第四項申請召開股東會，經濟部昨（5）日表示，依過去案例判斷，確實很難以此通過，但考量大同爭議「特殊」，且受社會矚目，將採納上市公司主管機關金管會意見，盡快作出「部會一致」的決定。

經濟部官員坦言，自從大同股東會爭議爆發以來，一直是「不尋常」的狀態，不僅受到社會密切關注，金管會也創先例處分大同不得自辦股務；也因此，經濟部對於大同案件，將會充分尊重金管會意見，作為准駁的重要考量。

官員指出，雖然大同市場派股東主張高等法院判決大同董事會不合法，以公司法173條第四項「董事因股份轉讓或其他理由，導致董事不為召集或不能召集股東會」，申請召開股東會，但並非最高法院判決，依舊例，經濟部很難以此通過。

此外，條文的「其他事由」，實務上指的是董事全體辭職、全體董事經法院裁定不得行使董事職權、或董事人數剩餘到無法召開等明確事項，才可適用；但是，經濟部強調，大同案的爭議「很特殊」，經濟部不會限制在舊例的思維，將參考金管會的意見理由。

官員表示，金管會若提出明確的方向，並能以充分的理由說明公司法173條第四項條文中，「不為」或「不能」的條件成立，經濟部就會綜合考量，可能核准大同股臨會的申請案。