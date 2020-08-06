大同市場派：不出脫持股

面對大同（2371）董事長林郭文艷大舉申報轉讓持股，大同市場派代表之一、欣同投資顧問董事長林宏信昨（5）日表示，即便大同股價因此大跌，市場派仍不改初衷，會堅持到底，不會出脫大同持股，更不會質押大同股票。

林宏信並呼籲經濟部，依據公司法173條第四項，讓持股3%的股東申請股東臨時會，健全資本市場，不要進一步傷害股東的權益。

林宏信強調，對於林郭文艷申讓6,300張大同股票，他不想表示意見，但對大同公司派一直「出怪招」對付外部股東，感到很失望。

他說，如果公司派是依照法律公平對決，市場派即使是輸了也無話可說，但事實並非如此。

他再次呼籲，經濟部是公司法主管機關，若駁回3%股東申請，經濟部就有責任提出解套方案有效解決，不能任此亂象持續。

林宏信同時也是新大同投顧的代表。