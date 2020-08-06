再斷頭703張…林郭文艷董事身分不保

大同（2371）董事長林郭文艷日前申報轉讓6,300張大同股票，相當於手中近45%持股都將賣出，若之後林郭文艷再有超過703張持股變動，將面臨持股變動超過選任時的二分之一、遭自然解任董事的壓力。

大同6月30日股東常會董事改選結果適法性仍有爭議，林郭文艷因大舉申報持股導致面臨碰觸遭自然解任董事的警戒線，也為大同原本就引起熱議的經營權之爭再添話題。

另一方面，台股上市櫃公司公布半年報的期限將至，大同財報表現同受關注。市場傳出，大同公司派將再出招，透過打銷呆帳或提列虧損的方式，讓半年報數字「很難看」，進一步壓低股價，藉此逼退市場派。

市場也傳出，大同不排除瘦身，減資後再增資，稀釋原有股東的持股。大同昨（5）日未對董座要賣股引發的外界諸多聯想進一步說明。

林郭文艷4日公告大舉申讓6,300張持股，導致大同昨日股價激烈震盪，盤中一度下探13.95元，為2017年11月以來低點，尾盤力守平盤價14.5元收市。

外資昨天再賣超1萬828張，連續13個交易日賣超，包括摩根大通、花旗、野村、瑞銀等外資券商都是賣超，外資持股比率降至36.08%。

大同遭外資連13賣，合計賣超10萬1,613張，短線股價由21.6元附近拉回，近期跌勢加重，曾有三日跌停，短線跌幅逾三成。

林郭文艷原持有大同股票1萬4,004張，其中有9,931張已設定質押，質押比率70.92%。林郭文艷4日申讓持股6,300張，占總持股44.98%，轉讓目的為「質押賣出」。

根據公開資訊觀測站公告，林郭文艷有7,221張大同股票質押給安興營造，其中多筆質押發生在去年3月上旬及6月下旬，當時大同股價約在25至30元間，但大同今年6月30日後，股價持續走跌，與質押時相較，最高跌幅高達五成，林郭文艷可能無法增加擔保金額，因此質押股票遭到斷頭賣出。依據相關法規規定，公司董事若持股變動超過選任時的二分之一，將遭自然解任。