蔡清松任中聯油脂總座 形成董總不同公司共治局面

國內黃豆油榨油大廠中聯油脂（1246）今（5）日公告，董事會通過聘任新任總經理，由福懋油處長蔡清松擔任，因目前中聯油脂董事長由福壽董座洪堯昆擔任，這也形成董事長和總經理由兩家不同公司擔任的共治局面。

中聯油脂是國內僅次於大統益的第二大黃豆油榨油廠，為福壽、福懋油、泰山共同經營，各持三分之一股權，三家股東長期以來都有默契，董事長職務由各家輪流擔任，中聯油脂在今年6月30日改選董事長，由原先泰山董事長詹逸宏改由福壽董事長洪堯昆擔任。

中聯油脂今日則公告，總經理由福懋油處長蔡清松擔任，這也形成董事長和總經理由兩家不同公司擔任並共治的局面。

洪堯昆表示，在多年前他擔任中聯油脂董事長，總經理也正是福懋油代表人擔任，所以本次人事並非打破慣例，未來新任總經理將協助提升中聯油脂本業產品銷售和外銷等，並加強本業的業務。