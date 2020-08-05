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慧洋-KY 7月營收10.3億元 月增13.82%

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

慧洋-KY（2637）7月合併營收為10.3億元，月增13.82%，累計前7月合併營收達65.48億元；受惠於運價回升，慧洋-KY 自結獲利7月開始轉虧為盈，單月每股稅前盈餘0.003元。隨著市況回升，該公司有信心下半年比上半年好，全年可望出現盈餘。

慧洋今天也同步公布自結獲利，拜6月下旬需求回補，運價回升，整體散裝航運市況好轉，7月單月營業利益為新台幣1.56億元，營業利益率由上個月2%回升至15%，7月單月稅前盈餘為新台幣260萬元，自結每股稅前盈餘為0.003元，終結連五個月虧損；公司累計前7月稅前虧損為4.2億元，自結每股稅前虧損為0.59元。

隨著應對新冠肺炎的措施逐漸明確，各國開始積極振興經濟、貿易活絡，散裝航運在6月下旬迎接需求回補階段，各船型運價指數接連回升，慧洋-KY除了現貨船外，日租金和指數連動的船舶也因此受惠，把握時機和租家鎖定第3季以後的換約，預期未來營運能夠進一步回穩。

慧洋指出，從BDI指數走勢來看，各國的需求回補潮帶動BDI指數從3月最低393點回到7月初最高1956點，漲幅逾397.71%，近期各指數雖小幅度修正，仍優於第2季的谷底。此外，中國近期水患的災後重建將需要仰賴國外進口大宗原物料，亦有助於散裝航運需求提升。

慧洋 新台幣 營收

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