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老牌鐘表店金生儀 再砸1.7億元買下承租店面

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導
老牌鐘錶老店金生儀，今年5月仍砸下1.7億元買下「卓越時代」商辦大樓一樓店面。圖/台灣房屋提供
老牌鐘錶老店金生儀，今年5月仍砸下1.7億元買下「卓越時代」商辦大樓一樓店面。圖/台灣房屋提供

疫情衝擊街邊店行情，不過老牌鐘表店金生儀，今年5月仍砸下1.7億元，買下中正區博愛店現址卓越時代大樓一樓179.99坪店面，該物件為大陸建設所有，扣除車位價格，單坪約在百萬左右。房仲業者認為，成交價格僅百萬元，相當實惠。

金生儀早年創始店即為博愛店門市，後來大陸工程投入重建，改建為「卓越時代」商辦大樓，金生儀陳家仍擁有三角窗百坪店面，其餘則是大陸建設持有，今年5月其家族投資公司榮台投資則是加碼買下旁邊原本承租的180坪店面，二間店面合計有約280坪。

金生儀陳家如今買下承租中的店面，是以家族公司「榮台投資」名義買下，事實上「榮台投資」在2014年也以5.6億接手「亨得利」持有的忠孝東路75坪金店面，交易單價756.8萬，僅次於同期交易的隔壁店面，成為台北店后，相對東區店面，金生儀新店面，購入單價僅約百萬左右，投資金額和單價都低很多。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，實價登錄以來博愛路店面最高交易單價236萬，最低也要125萬，該店面以百萬單價成交，應為房東給房客的「友情價」。

台北店面市場近年受國際觀光和疫情的影響，大坪數店面交易趨弱，加上空置率增，租金下滑，近年也少有創新高的交易。而對於鐘錶精品業者而言，長年累積豐沛金流，由租轉買不是難事，且趁著低利進場，也是為家族企業的資產做長期投資規劃。

張旭嵐分析，金生儀博愛店位於博愛路漢口街口，三角窗店面，店面寬，招牌醒目，推估新購入的店面市場租金行情，每月40～50萬左右，估算該店面出租投報率有2.8~3%，未來不管是出租或自用都算是穩賺不賠。該店址雖非一級觀光商圈，不過由於鐘表老店在此地起家，加購這店頗有擴大家業，永續經營意味。　

疫情 觀光 租金

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