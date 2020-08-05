捷迅Q2獲利刷新高 上半年EPS 3元

航空貨運第二季搶翻天，捷迅（2643）單第二季獲利刷新上櫃以來新高，稅後純益年增率190.5%，單第二季的每股稅後純益為1.9元。

捷迅第二季稅後純益為5,690萬元，年增率190.5%，每股稅後純益為1.9元；累計上半年稅後純益為8,972萬元，成長率更高達163.64%，每股稅後純益3元。

捷迅發言人葉子菁表示，雖然六月營收較五月減少，主要是量增價跌，對於獲利並不影響，公司獲利基礎主要還是來自於客戶的長期合作關係及成本控管，獲利並不受營收下滑影響，而且持續提供專業整合物流務，提供客戶高端且具附加價值的服務，對於這也是捷迅於疫情期間仍能突圍,創造出連續9季獲利的主因。

5月因為疫情需求，航空物流需求創下新高，6、7月急單略為退潮，不過，航空貨運運價還是過去以來的新天價，8月則因為有些地區又傳出疫情，所以訂單需求量又開始轉急，尤其，近期海運的運價也走高，相互排擠效應下，航空物流的需求強勁。