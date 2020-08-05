交大研發抗菌／抗病毒奈米塗層 獲國際認可簽訂專利授權

國立交通大學智慧型藥物與智能生物裝置研究中心（Center for Intelligent Drug Systems and Smart Bio-devices，簡稱IDS2B）團隊，近日與加拿大／新加坡跨國生技公司Schenry Technologies Inc.完成「生物凝膠長效抗菌／抗病毒奈米塗層技術」專利授權案，並陸續提出多國技術認證申請，未來可望運用於新冠病毒的抑制與毒殺。

這是中心成員材料系劉典謨教授、及生物科技系張家靖教授跨領域研究團隊，積累數年奈米醫材及藥物設計經驗共同合作成果，其抗菌／抗病毒效果已針對近十種菌株獲得認證，經北美醫療機構證實具有優良抑制效果；同時相繼於美國、加拿大、新加坡提出認證申請。此奈米塗層技術的實際應用相當廣泛，不同基材表面如紡織品、金屬、木質、塑膠、皮膚皆適用。

交大材料系教授劉典謨表示，有別於市面上現有的塗層技術，研究團隊在技術上採綜效性設計，利用高分子物性的設計，結合其複合結構，不但能發揮長效抗菌／抗病毒功能，使其效果維持30天以上，同時顯著增加各種基材表面的抗菌／抗病毒功效，「舉例來說，當塗層使用在目前的熱銷產品靜電不織布口罩上，實驗結果顯示，不但具顯著抗菌效果，也不影響不織布的靜電功能」。

交大生科系教授張家靖指出，這項研發的獨特性在於預防與阻絕，相較於患者的細胞被感染後才去殺病毒，此技術的目的在於偵測，及「禦敵於境外」的概念保護使用者。團隊運用之奈米生物技術，也將用於研發下一階段的病毒檢測及捕捉晶片，並結合個人化醫療照護（多國專利申請中）、病毒標靶機制的研究開發。

IDS2B由交大、陽明／北榮、高醫跨領域專家及臨床醫師群組成，已有多年合作經驗，擁有許多基礎研究與藥物開發關鍵技術。中心主持人吳妍華院士表示，這項長效抗菌／抗病毒技術是跨領域研究成果落實的範例，快速整合不同領域的研究能量，應用於當前面臨重大議題。新冠病毒的威脅何時有解尚未有明確答案，中心將持續發揮具國際競爭力研究能量，落實各項增進人類與社會福祉的生醫科技技術。