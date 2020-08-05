foodpanda市占率達八成 穩坐美食外送龍頭

2020年新冠肺炎疫情逐漸改變人類的生活型態，也醞釀出新的商機。資策會產業情報研究所（MIC）今（5）日發布，針對臺灣網友2020上半年於疫情期間，使用美食外送服務進行調查，發現有53.3%網友曾使用美食外送服務，首度使用更占了10.9%，另外，曾經使用且疫情期間頻率增加者占了22.1%。

調查結果顯示，用戶最常使用的前五大平台，依序為Foodpanda（79.6%）、UberEats（60.8%）、foodmo（8.3%）、餐廳自營平台（7.6%）與街口美食外送（5.3%）。產業分析師王琬昀表示，Foodpanda與UberEats穩坐兩大龍頭，但餐廳自營平台仍具市場潛力，其使用率在「首次使用（6.9%）」與「維持疫前相同使用頻率（9.7%）」兩大族群中皆取得第三名。

資策會MIC表示，疫情期間用戶平均每次美食外送服務訂購金額為345元，而北中南不同區域與使用頻率不同的用戶，每次消費的區間位於300~350元，王琬昀建議，未來有意投入外送平台的餐飲業者，制定組合餐價格或考量上架餐點品項時不妨參考此價格區間。