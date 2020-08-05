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華新二次買回庫藏股 首日股價走揚

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

華新麗華（1605）昨（4）日公告再買回庫藏股，今天買回首日股價走揚，早盤股價開高上漲逾4%，也帶動電纜類股指數強漲2.3%，表現強勢。

華新麗華今年二次買回庫藏股，此次預訂買回為6萬張，每股買回區間為11.5元到17.5元間；若股價跌破買回股份價格區間下限，將繼續執行買回。

華新麗華表示，此次買回庫藏股目的，是為了提升股東權益。本次預定買回股份占公司已發行股份總數為1.8%，不影響公司資本維持。

華新麗華前次買回庫藏股是在4月，當時共計買回4萬張，僅花了9個交易日就執行完畢，平均價格12.95元。公司昨日也公告註銷買回股份，進行減資4億元，基準日為今天。

今年因為新冠肺炎疫情，外在環境不確性因素增加，華新麗華營收陷入衰退，6月單月營收88.13億元，年減10.48%；上半年累計營收531.3億元，年減28.38%。公司今年70億元的資本支出計劃延後實施，全年展望看法審慎保守，但南京「璟園」三期3月已全部售罊，年內可望陸續認列營收，成今年營運亮點。

華新麗華 營收

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