2020生醫白皮書 勤業眾信：疫情帶動產業四大併購策略

勤業眾信聯合會計師事務所今（4）日發布《2020生醫合作交易白皮書》報告，報告指出，在新冠肺炎疫情影響之下，2020年將成為「新常態」市場，業者可能會在評估供應鏈、市場與核心業務後，選擇運用「嵌入策略、合併策略、轉型策略、附加策略」等四項策略進行併購，以降低損失、持盈保泰。

觀察去年生醫產業併購交易情況，潘家涓指出，全球生醫產業共有5,522筆合作交易案，交易總金額達4,840億美元，以交易量來看，授權交易佔41%最大宗；然而併購交易數量雖僅佔總體交易10%，但多為鉅額交易，因此總金額佔比達而全年56%。

有趣的是，中國大陸趨勢與全球發展大不相同，勤業眾信表示，以交易數量觀察，大陸生醫產業授權交易佔70%，遠高於全球平均值41%；而併購交易僅佔5%，低於全球平均值10%，整體而言，大陸生醫產業仍偏好授權交易。

勤業眾信表示，不同於2019年的情況，新冠肺炎如果破壞原有價值、供應鏈，或是造成主要市場、核心業務鉅變，都將帶動併購以突破困境的需求，而受疫情影響較小的產業，也可能會把握新一波併購契機，甚至是聯盟帶動的產業匯流，尋求新的夥伴關係。

勤業眾信認為，接下來會看到四種併購策略，第一種是嵌入策略（Tuck-ins），收購貼近核心業務的項目，進行突破性技術收購；第二種為合併策略（Consolidations），將併購標的的技術資產、穩定收益流，產品服務合併，用以滿足買方核心業務需求；第三種為轉型策略（Transformations），力拼進入不熟悉的市場，建立新的業務單位；第四種則是附加策略（Bolt-ons），讓標的繼續作為一個獨立業務實體、保持正常運作，常用於建立研發產品創新中心。

勤業眾信生技醫療產業副負責人潘家涓指出，2020年對生醫業者而言，是波瀾起伏不斷的一年，許多藥廠面臨藥物專利大量到期的困境，同時新冠肺炎全球肆虐，為生醫產業的經營前景，帶來許多變數與挑戰。