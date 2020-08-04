信邦7月營收19.09億元 連四個月改寫單月營收高點

電子零組件廠商信邦（3023）自結2020年7月合併營收為19.09億元，較6月18.36億元成長4.00%，比去年同期17.02億元成長12.18%；累計2020前7月合併營收為117.65億元，較去年同期成長10.50%。

信邦指出，2020年7月合併營收19.09億元，再次超越6月之營運表現，繼6月首次突破18億元，7月再接再厲隨即站上19億元，已連續4個月改寫單月營收歷史高點紀錄；累計2020前7月合併營收為117.65億元，亦為歷年同期之高點。

信邦2020年7月合併營收之成長，係汽車、綠能、通訊及電子週邊等產業之銷售較6月成長；汽車產業因電動車及充電設備需求增加，7月之銷售較6月成長3.12%；綠能產業係風能發電機之連接線組需求增加，7月之銷售較6月成長2.10%；通訊及電子週邊產業，在消費性電子需求增加及本公司轉投資之子公司所開發之新項目e-Bike，自4月開始量產出貨，需求及產能持續增加的帶動下，7月之銷售較6月成長21.63%。

信邦MAGIC 5大產業累計2020年前7月之銷售相較於去年同期；醫療及健康照護產業成長21.09%、汽車產業減少6.56%、綠能及節能產業成長17.89%、工業應用產業成長10.19%、通訊及電子週邊產業成長4.41%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收77.52%；連接器及零組件銷售佔22.48%。

在產業別的銷售分佈，綠能及節能產業佔30.45%；工業應用產業佔28.37%；通訊及電子週邊產業佔合併營收24.06%；醫療及健康照護產業佔10.01%；汽車產業佔7.11%。