經濟部SBIR補助支持 智耕全台首創低鉀番茄將上市

全台唯一以溫室栽種低鉀蔬菜、也是台灣農業領域首次拿到國發基金天使投資方案的智耕創新團隊再創新猷，今年3月獲得經濟部小型企業創新研發計畫(SBIR)補助支持，通過檢驗農藥零檢出的低鉀番茄即將上市。

智耕執行長黃明發今(4)日向外界宣布這項好消息，不僅造福腎臟病患，因為它的含糖量遠低於一般市售番茄，更適合糖尿病患食用。

根據健保署統計，全台慢性腎臟病人口約200萬人，每年花費龐大健保資源達533億元，其中有9.2萬人是血液透析(洗腎)患者，而高血鉀症是洗腎患者最常發生的併發症，會造成心律不整甚至死亡，唯一的方法是飲食控制。

黃明發指出，團隊在兩年前研發出以溫室栽種的低鉀蔬菜，並且取得專利。台灣在未有低鉀蔬菜問市前，腎臟病患食用蔬菜都必須先切碎以汆燙方式料理，以降低鉀離子。

但到目前為止，市面上還沒有低鉀水果，因為水果是沒辦法汆燙的，沒有替代的解決方法，所以研發低鉀水果，是比低鉀蔬菜更有急迫性。

黃明發表示，團隊以栽種低鉀蔬菜相同的技術基礎研發低鉀番茄，採用溫室內離地栽種方式，可阻隔外界汙染、防止病蟲害，用自行研發的養液且以自動滴灌系統，完全掌控各種生長條件，期能解決腎臟病患無法食用高鉀水果的問題。

黃明發說，在開始研發低鉀水果時，第一個想到的就是番茄，因為有句俗語，「番茄紅了，醫生的臉就綠了」，番茄很營養，是普羅大眾都可接受的水果；另外一個原因是，番茄比較適合在溫室內栽種，短期內(二至三個月)就可以收成。

智耕新創團隊原本在低鉀蔬菜的生產基地內，規劃有低鉀番茄試種區，從幾十株開始試種、研發，已經種了第五期，後來決定擴大種植面積到兩分地，即將收成的有一分地。

低鉀番茄在研發階段就已取得中興大學土壤中心檢測的驗證，其次今年4月與大里仁愛醫院血液透析室合作，提供低鉀番茄讓100多名腎臟病患試吃，之後做了問卷調查，包括口感等評價都非常高。

有病患甚至建議團隊可以再開發低鉀芭樂、低鉀鳳梨等，未來會先考慮適合在溫室裡栽種的哈密瓜、香瓜等。

黃明發說，低鉀番茄不僅適合腎臟病患食用，對於像糖尿病患等糖份攝取比較嚴格的人來說，也是非常好的水果，因為台灣的水果都太甜，有些糖尿病患一吃水果血糖就飆高。

而經東海大學檢測，再比對衛福部的資料庫，低鉀番茄含糖量不到一般番茄的一半。

智耕新創團隊首度與中部的青農契作，在南投縣國姓鄉經營北川農場的梁凱賀，經由中興大學育成中心合作廠商的引薦，今年1月起由智耕提供番茄種苗與相關栽種設備、養液等，由梁凱賀負責栽種與管理，試種了300株。

黃明發說，在挑選契作農友時，原則上會設定是青農，因為青農較能接受不用農藥、生長激素、賀爾蒙等的觀念，試種出的成品絕對是農藥零檢出(ND)，收成後由智耕全數收購且是保證價格，進入秋冬季節後會繼續與北川農場契作。