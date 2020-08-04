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台北四平陽光商圈挺上班族 推集點優惠活動

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
台北市四平商圈徒步區發展協會於今（2020）年8月1日至8月31日推出「想BUY就BUY 心情不糾節」活動。　圖／北市商業處提供
台北市四平商圈徒步區發展協會於今（2020）年8月1日至8月31日推出「想BUY就BUY 心情不糾節」活動。　圖／北市商業處提供

台北市商業處為協助推廣北市商圈特色，輔導台北市四平商圈徒步區發展協會於今年8月1日至8月31日推出「想BUY就BUY 心情不糾節」活動，於8月期間在商圈配合的店家消費滿100元即可獲得1點，集點獎品全為這次活動精心設計限定商品，像是「提得起放得下」帆布袋、「薪情好滿」馬克杯、「上班大聲說」LINE貼圖、紅包袋及便條紙等。

商業處表示，今日的活動現場特別辦理「四平挺你報不平」大聲公比賽，喊出上班族最真實的心聲，前三名者可獲得1,000元、500元、300元的四平消費券，此外，四平商圈街區特別設置「神隊友挺胸讚聲」拍照打卡區，吸引民眾拍照打卡以及100面寫滿上班族內心話的小旗幟，要讓民眾走進四平商圈感受幸福滿滿的奇景氛圍，同時好逛、好買又好拍。

商業處副處長江美玲說，四平陽光商圈橫跨松江路與建國北路，四平街更是深受女性上班族青睞，女性的衣物、珠寶、鞋子、包包及飾品等一應俱全，商業處前於2013年、2014年輔導四平商圈辦理「國際女人節」及「寵愛女人節」等活動，深獲消費者好評，今年輔導商圈舉辦「想BUY就BUY心情不糾節」，形塑在地特色發展，期望藉由活動邀請民眾一同體驗四平商圈多樣化的店家魅力，帶動商圈經濟發展。

北市四平商圈徒步區發展協會理事長陳永成說，為提振商圈商機，今年特別舉辦「想BUY就BUY 心情不糾節」集點活動，只要於商圈合作店家消費滿100元即可獲得1點，消費者可依點數至全壘打皮鞋店兌換獎品，集滿6點可拿到帆布袋、集滿5點可獲馬克杯、集滿4點可獲全新「上班大聲說」LINE貼圖、集滿3點送便條紙、集滿2點送紅包袋，在今（4）日當日消費還享點數兩倍送，使用振興券者亦可享有雙倍集點累計，歡迎踴躍消費集點。

周邊上班族一直將四平陽光商圈當成工作之餘的小確幸天堂，以各種潮流商品、美食、咖啡座、街頭藝人表演為消費者補充生活能量，隨著時代變遷，已從傳統的購物街轉型躍升為具觀光、休閒功能的複合式商圈。相關活動資訊可上四平陽光商圈臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/%E5%9B%9B%E5%B9%B3%E9%99%BD%E5%85%89%E5%95%86%E5%9C%88-192475574118915/)及「台北市商業處-我是商Ya人」臉書(https://www.facebook.com/tcooc/)查詢。

上班族 貼圖

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