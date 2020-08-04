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橘子推《新楓之谷》改版 搶暑假最後商機
遊戲營運商橘子（6180）宣布旗下人氣線上遊戲《新楓之谷》，明（5）日將推出全新海外系統「楓之谷探險隊」，玩家可以進入無人島冒險、取得新裝備「圖騰」增強能力值；「燃燒世界」、「RISE改版」兩大活動也同時上線，期盼能吸引玩家，挹注本季業績。
橘子昨日公告上半年業績，歸屬母公司淨利達5.8億元，年增近六成。橘子表示，今年上半年《天堂M》和《新楓之谷》相繼推出重大改版，推升營收上揚，推銷費用也下修，因此獲利較去年同期成長不少。
近年《天堂M》成為橘子營收的重要來源，上市以來約每半年就會進行一次重大改版，推出全新職業，並舉辦電競實況賽，以穩定推陳出新的策略保持玩家新鮮感和黏著度。《新楓之谷》則適逢15周年，屢屢舉辦線上及線下活動，除了近期推出新職業亥雷普劍士「阿爾戴」，以及「楓之谷探險隊」系統外，也和北中南三間咖啡廳合作打造限定「Maple Café」，並和歌手陳零九合作推出紀念歌曲和實體專輯。
展望下半年，橘子將在台港澳推出《龍之谷：新世界》和《月光雕刻師》等新手遊搶市，預期能讓營運表現升溫。重量級IP《龍之谷：新世界》是由韓國遊戲大廠Eyedentity原廠製作，能否再造《天堂M》盛況令市場相當期待；《月光雕刻師》則改編自知名奇幻小說，由《天堂》之父宋在京領軍打造，橘子將和另一韓國遊戲大廠Kakao Games共同營運。
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