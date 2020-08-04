台北101疫後業績回穩 下半年積極引進新品牌

本地客帶動業績回溫，台北101商場事業處營運長朱麗文今（4）日表示，7月商場業績微幅成長，多家國外品牌下半年將陸續進駐，橫跨腕錶、保養、飾品服飾及餐飲，品牌數約10家，預期推升買氣，帶動下半年業績逐步回穩。

台北101過去每月約3成營收靠外籍觀光客，今年新冠肺炎疫情爆發，觀光客進不來，重挫業績。走過第2季谷底後，朱麗文表示，7月單月業績正成長，雖僅是個位數成長，卻象徵本地客開始取代觀光客，為業績成長主力。

暑假消費旺季到，適逢三倍券上路，以及101觀景台「一大兩小」150元促銷活動，朱麗文稱也順勢帶動B1美食街人潮，對這波國旅、本地客回流相當有感。

另外，台北101日前舉辦2020年世界首場跨品牌的高級珠寶腕錶大賞《2020 World Masterpiece》，亦帶動館內珠寶腕錶業種業績。7月精品珠寶業種業績較去年同期成長40%；其中某高級腕錶單一品牌，業績成長率了超過150%。

台北101下半年引進新品牌中，日系高級腕錶品牌Grand Seiko將於15日試營運，9月正式開幕，將是全台首家旗艦店；瑞士腕錶品牌Swatch台北101門市則預計8月底開幕。飾品服飾、保養品牌方面，除7月中旬已經開幕的Lululemon外，墨爾本Aesop、南法APM Monaco分別於8月中旬、9月初開幕。餐飲則有「THE 上海」、全家雲端餐飲「享吃便當」等品牌。