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星宇「專案航班微旅行」5分鐘完售 預計8月再推一團

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空KLOOK好想出國活動將安排多種勤務車隊於機坪一字排開迎接旅客 。圖／業者提供
星宇航空KLOOK好想出國活動將安排多種勤務車隊於機坪一字排開迎接旅客 。圖／業者提供

星宇航空響應桃園機場公司的「專案航班微旅行」活動，特別訂於8月7日推出JX-8888微旅行航班，10：00開賣已完售，其中，純飛行體驗和商務艙＋大溪威斯汀30秒內完售，其他機加酒組合則是5分鐘內完售，由於銷售比預期好，預計8月會再推出另一團。

星宇航空響應桃園機場公司的「專案航班微旅行」活動，特別訂於8月7日推出JX-8888微旅行航班，其中，純飛行體驗經濟艙4,688元，商務艙加大溪威斯汀2人成行20,888元 30秒完售，其他機加酒組合則是5分鐘內完售，價格由14,588元到27,388元。

全球航空業都受到疫情衝擊，國內航空業者不斷突圍，同時也讓疫情期間悶壞了民眾能重溫搭機的美好，由KLOOK獨家販售「好想出國」飛行假期體驗，同時推出機加酒組合供旅客選購，下機後直接入住五星級飯店，在台灣也可享有出國度假的感覺。

星宇航空董事長張國煒將親自執飛JX-8888航班，預計8月7日早上11：00自桃園機場起飛，將沿台灣東部向南往菲律賓方向飛行，星宇航空特別申請降低飛行高度，若當天能見度良好，旅客將可自高空鳥瞰台灣，展開一場藏有彩蛋的無菜單風景導覽，接著再次沿著東海岸回到桃園機場，航班全程飛航時間約3小時。

航程中全艙等皆可觀賞空中電影院，星宇航空並提供免稅品當班銷售及預購服務，皆可享有不限件數75折之優惠（菸品及部分商品除外），旅客可於收到訂位代號後，班機起飛24小時前至beshopping免稅品預購網選購，確保入手想要的商品！因應特別航班操作，將不提供預選座位、貴賓室及機上WiFi服務，為了讓旅客能安心旅遊，航程中除用餐時間，旅客須全程配戴口罩。

JX8888商務艙旅客可選擇米其林一星「Longtail」亞洲當代料理。圖／業者提供
JX8888商務艙旅客可選擇米其林一星「Longtail」亞洲當代料理。圖／業者提供

桃園機場 星宇航空 疫情 航空業 免稅 張國煒

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