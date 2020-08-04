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鼎炫-KY第二季EPS 3.61元 Q3營運審慎樂觀

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

鼎炫-KY（8499）今年第二季受惠EMI材料事業主要客戶備貨力道強勁，帶動每股盈餘（EPS）達3.61元，展望第三季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法。

鼎炫-KY今年第二季合併營收為6.06億元、稅後淨利1.84億元、每股盈餘（EPS）達3.61元，分別較去年同期成長32%、66%、68%，主要受惠EMI材料事業主要客戶備貨力道強勁，創造業務銷售結構優化，再加上營業成本、費用管控得宜，第二季營運創歷年單季新高；累計今年上半年合併營收為9.55億元、稅後淨利2.72億元、每股盈餘5.35元，改寫歷年同期新高記錄。

鼎炫-KY表示，第二季營運繳出亮麗成績，受惠旗下EMI材料事業在筆電平板應用領域銷售表現，隨著主要客戶拉貨力道升溫、新產品上市計畫，挹注第二季EMI材料事業銷售較去年同期明顯成長7成，集團亦積極投入多款EMI材料研發銷售，期能持續開拓其他應用領域，並逐步挹注銷售貢獻，創造EMI材料事業保持高度競爭利基，除此之外，衡器事業亦同步外銷代工客戶訂單出貨回溫，帶動第二季衡器事業銷售較第一季成長約四成。

鼎炫-KY指出，2020年第二季整體毛利率、營業利益率較去年同期的46%、28%進一步提升至56%、41%水準，同創歷年單季新高記錄，集團持續致力拓展雙事業營收規模持續放大，雙事業銷售結構優化，提升EMI材料、衡器事業生產自動化效益，以及新產品開發與新技術研發的升級，並積極開發新客戶等多管齊下策略，整體策略效益持續展現營運獲利能力精進。

展望第三季，鼎炫-KY持審慎樂觀看法，看好EMI材料事業持續受惠NB、平板領域材料需求強勁，有望創造主要客戶保持良好的訂單需求，挹注整體產能稼動率保持高檔水準，此外，國際品牌客戶紛紛加速5G技術相關產品發展，有機會創造旗下EMI材料事業成長力道更上一層樓。

在衡器事業方面，除持續關注新冠肺炎疫情於歐美地區之後續發展，亦看好中國政府持續優化消費環境，針對嚴查短斤少兩交易問題，日益強化食品安全追溯的重要性，對於合格衡器供應廠商之重視，進而帶動中國農改超商機持續發酵，可望增添衡器事業銷售動能。

鼎炫 營收 EPS 平板 筆電 5G

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