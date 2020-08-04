鼎炫-KY第二季EPS 3.61元 Q3營運審慎樂觀

轉型與進化，對於生物或企業來說，都是一段漫長的痛苦歷程，尤其是對許多營收穩定的企業來說，一動不如一靜，不到萬不得已，絕不離開舒適圈，邁向下一波進化旅程，但這層舒適圈隨著新冠肺炎(COVID-19)的來襲，在今年畫下句點。

2020-08-05 09:33