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台北君悅確定不熄燈 凱悅攜手豐隆簽「續命約」

經濟日報 / 記者黃文奇/台北即時報導
台北君悅酒店外觀。記者黃文奇/攝影
台北君悅酒店外觀。記者黃文奇/攝影

君悅不熄燈，豐隆繼續攜手凱悅。凱悅與千禧國敦酒店旗下的豐隆宣布，延長台北君悅酒店的委託管理合約，換言之，凱悅集團旗下的「君悅」（GRAND HYATT）品牌將繼續屹立台北。

台北君悅酒店座落於台北市東區繁華的信義商圈，緊鄰聞名遐邇的台北101大樓，位於最國際化且最富裕的金融中心黃金地段，自1990年開業以來一直是台灣觀光飯店業的指標及潮流引領者，在這個現已廣為人知的核心商業娛樂區30年來的蓬勃發展與繁榮進步扮演了舉足輕重的角色。

身為台灣最大的國際五星級指標飯店，台北君悅酒店擁有850間客房及套房，提供極致豪華舒適的住宿享受，並設有九間網羅世界級美饌佳餚的高級餐廳食府和酒吧，全部符合HACCP及ISO 22000國際食品安全衛生認證。酒店亦提供多元化的活動設施，適合舉辦各類活動和盛事。

多年來，酒店憑著卓爾不群的優良服務和關愛精神而屢獲表揚，近年所獲榮譽和獎項包括：DestinAsian《2020 讀者之選大獎》的「台灣最佳酒店」、TTG Asia雜誌《TTG 旅遊獎 2019》的「台北最佳酒店」、2018 Cvent的「台北最佳會議酒店」及2018 Luxury Lifestyle 雜誌《2018 讀者之選大獎》的「台灣最佳酒店」。

凱悅酒店集團亞太區總裁于德勵（David Udell）表示：「君悅的品牌精神是透過旗下酒店，在所屬社區提供多姿多彩、引人入勝的尊尚體驗，頌揚當地出類拔萃之處。過去30年來，台北君悅酒店一直是名副其實的酒店業瑰寶，並將於未來日子裏，繼續被視為舉行大型活動和婚宴盛會的理想場地，並憑著獲獎無數的餐廳食府而享譽國際。我們很高興能與豐隆攜手合作，並熱切期待日後繼續將凱悅呈獻的各種精彩體驗帶給本地及國際賓客。」

新加坡城市發展有限公司及千禧國敦酒店執行主席郭令明指出：「我們很高興凱悅與豐隆能就延續台北君悅酒店的委託管理合約條款達成共識。過去30年，我們作為台北君悅酒店的擁有者，持續在人才和資產上作出投資，致力配合當地政府和社區的需要。在受託管理酒店的凱悅之通力合作下，台北君悅酒店現已成為城中地標之一，我們更深信酒店日後定必繼續發光發亮，為本地及國際賓客提供超卓服務。」

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