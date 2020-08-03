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曾莞婷瞄準科技人市場 推冰糖燕窩飲品搶市

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
《AIRKISS飛吻茶飲》今（3）日在竹北市舉行新店開幕促銷活動，品牌共同創辦人戲劇女神曾莞婷一現身，就吸引大批粉絲競相拍照搶購，完全無畏於颱風哈格比帶來的大雨，仍然冒雨排隊等候嚐鮮。記者李珣瑛／攝影
《AIRKISS飛吻茶飲》今（3）日在竹北市舉行新店開幕促銷活動，品牌共同創辦人戲劇女神曾莞婷一現身，就吸引大批粉絲競相拍照搶購，完全無畏於颱風哈格比帶來的大雨，仍然冒雨排隊等候嚐鮮。記者李珣瑛／攝影

新冠肺炎疫情改變許多人的生活型態，也促成了「冰糖」調製的茶飲《AIRKISS飛吻茶飲》品牌的問市。《AIRKISS飛吻茶飲》今（3）日在竹北市舉行新店開幕促銷活動，品牌共同創辦人戲劇女神曾莞婷一現身，就吸引大批粉絲競相拍照搶購，完全無畏於颱風哈格比帶來的大雨，仍然冒雨排隊等候嚐鮮。

朕食餐飲集團總經理賴彥群表示，朕食餐飲集團繼：韋爐復刻食鍋、咖哩老大二個餐飲品牌後，選在疫情趨緩的夏季，推出第三個品牌

《AIRKISS飛吻茶飲》問市，首家門市選在全台家戶所得最高的竹北市，今年夏天要在竹科人聚集的新竹市東區再開一家門市。今年底前，規劃在台北市展店；同時也將布局台中市場，但第四個據點的開幕時間尚未完全敲定。

首度跨足飲料市場的品牌共同創辦人戲劇女神曾莞婷則透露，年少時期第一個打工的工作，就是手搖飲料店，便夢想著要擁有好喝的飲料店。當朕食餐飲集團總經理賴彥群談起創立「冰糖」調製茶飲的新品牌構想，她試喝《AIRKISS飛吻茶飲》後便相當驚艷，便決定要加入成為共同創辦人，與消費者共同分享這個全台第一家、不計成本，採用「冰糖」調製的茶飲。同時，也為品牌定下未來將向海外發展的國際化目標，會以加盟連鎖店的方式邁向世界。不過，目前得視全球疫情發展情況，決定海外拓點的時程。

賴彥群說，《AIRKISS飛吻茶飲》的茶飲價位從平價的30元，到加了一罐白蘭氏冰糖燕窩及金箔的「黃金冰糖燕窩」、「天使冰糖燕窩」、「初吻冰糖燕窩」、「檸檬冰糖燕窩」系列，訂價260元。他指出，AIRKISS飛吻初期推出茶飲系列產品，未來還將有：唇膏及彩妝等產品問市，都不離讓女性消費者「更美」的品牌初衷。

朕食餐飲集團總經理賴彥群（左）與《AIRKISS飛吻茶飲》品牌共同創辦人戲劇女神曾莞婷，推薦AIRKISS的「黃金冰糖燕窩」飲品。記者李珣瑛／攝影
朕食餐飲集團總經理賴彥群（左）與《AIRKISS飛吻茶飲》品牌共同創辦人戲劇女神曾莞婷，推薦AIRKISS的「黃金冰糖燕窩」飲品。記者李珣瑛／攝影
《AIRKISS飛吻茶飲》今（3）日在竹北市舉行新店開幕促銷活動，品牌共同創辦人戲劇女神曾莞婷一現身，就吸引大批粉絲競相拍照搶購，完全無畏於颱風哈格比帶來的大雨，仍然冒雨排隊等候嚐鮮。記者李珣瑛／攝影
《AIRKISS飛吻茶飲》今（3）日在竹北市舉行新店開幕促銷活動，品牌共同創辦人戲劇女神曾莞婷一現身，就吸引大批粉絲競相拍照搶購，完全無畏於颱風哈格比帶來的大雨，仍然冒雨排隊等候嚐鮮。記者李珣瑛／攝影

餐飲 疫情 曾莞婷

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