行銷大平台／創意配對 玩出新商機

經濟日報 / 佘通權（中華工商研究院副教授）

有家開了多年的中式早餐店，豆漿不是忘了加糖就是加多了，燒餅不是烤糊了就是沒烤熟，經常出錯。吃了幾次之後，忍不住提醒老闆娘，哪裡知道她昂頭大笑說：「他都60好幾，還非要做不可，可是記性不好，老是弄錯客人餐點，經常鬧笑話！」

經她這麼一嚷嚷，客人不僅笑成一團，還七嘴八舌「數落」著老闆的各式各樣糗事：哪一次鹹豆漿加了糖，變成鹹甜豆漿，嘗起來特別有風味；哪一次點了蔥包子，端來梅乾菜扣肉包子，才知道這一味也好吃得不得了，以後就多了一個選擇，早餐被「胡搞配對」後，陰錯陽差，變成創意，反而增加新菜單。

研發新產品的創意，也可以從這則故事獲得啟發。以往有名的發明家，都是不斷的要try error（嘗試錯誤），從錯誤中學習，最後才能正確配對，獲得成功；弄拙成巧，難得糊塗，反而變成創意，Wesky加啤酒，wesby加可樂，可以產生不同的風味，加得對是創意，加不對是毒藥。

自2018年底起，各大餐飲外送機車滿街跑，外送商有Foodpanda、Uber等廠牌，以往餐飲業的主要是靠內用與外帶，提供消費者餐點服務，隨著共享經濟的興起，業者不僅要在產品差異化與創新下足功夫，餐飲業也可以結盟（配對）外送業，利用外送服務平台，來爭取通路；特別是新冠疫情的爆發，宅經濟的崛起，大家可以在家做生意、居家也可以上班開會、老師線上教學等商業模式，起了很大的質變。

近年來行銷工具日新月異，從電話、媒體、電視購物、Line、Facebook、網購到電子商務，由實體通路走向虛擬通路,行銷渠道也由B2B 到B2C。從阿里巴巴併購潤泰轉投資股權，將實體與虛擬通路進行線上線下 O2O配對整合，新的競爭對手帶來新的商業競爭模式，業者若不思跟上時代，可能會被淘汰。

21世紀初期，異業結盟開啟商業模式的序幕，例如：使用某銀行信用卡消費，可享受購買商品或搭高鐵優惠，這就是金融業與百貨、交通運輸業結盟配對，創造商機的具體實證；其次傳統的行銷4P係指：Product-Mix（產品組合）須為顧客創造價值、Price（降價策略）、Place（拓展通路）、促銷（Promotion）。

其實，4P再怎麼演變，都是機器與機器在對話，沒有生命，例如編報表看趨勢、與人的「熱情」接待，機器沒法替代，機器做機器的事，人做人該做的事，相互分工；如果熱情行銷能夠搭配數位行銷，一則注重對顧客的體貼和真心，一則注重好東西要眾所皆知CP值，二者內外調和配對，更可發揮1＋1大於2、3、4…等多重組合效果。

餐飲業

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