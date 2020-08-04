商業興觀點／找出TA 行銷第一步

Martech（行銷科技）形如顯學，無論是塑造品牌形象、提升企業知名度、增加產品曝光都離不開Martech的範疇，但近年台灣企業在Martech的採用上開始遇上困境，用一樣的預算、一樣的作法，換來的效果不如預期，即便想對外求援，滿街的數位廣告行銷公司，到底該信任誰？歸咎於Martech的成效不彰，原因有四：

一、流量紅利減少

網路使用者人口的成長已減少，網路人口的猛漲期已過去，2009年到2017年間的網路流量紅利驚人，但從2017年開始，網路流量每年的成長僅不到5,000萬。

二、流量平台巨頭化

因線上購物持續發展，電商平台已巨頭化，企業若是要在這些平台入口做優化，就會落於同質性愈來愈高，最後是在比誰的口袋比較深的惡性循環，愈來愈多人進入這些平台操作數位行銷，最後導致獲客成本增加。

三、獲客成本增加

如同上述，當同質性愈來愈高，要讓潛在消費者優先看到你的產品，你就必須付出比同行更高的出價給平台業者，而同行的心態可能也跟你一樣，最後就是在不斷疊價的狀況裡互相傷害。

四、流量碎片化

網路使用者所使用的數位裝置愈來愈多，內容也愈來愈多元化，導致流量分散碎片化。網路使用者眼球是分散的，而且已對廣告訊息疲乏，要如何在不同裝置利用不同內容下去找到他們要看的內容會是一大課題。

藉由Martech加上市場洞察，才能在數位行銷2.0的現在，幫上企業的忙。數位行銷2.0，手機是Martech在創新實踐中，協助打通線上線下的關鍵裝置，根據統計，你一天有四分之一的時間在透過手機做互動。

流量在Martech行銷很重要，尤其是新流量的引流更是一大功課，以中國大陸的幾個新流量加上Martech案例來看，神州專車主打安全牌，利用其叫車平台達到流量互換作用，而紅旗汽車則鎖定軍公教為主要客源，進行更進一步的Martech行銷，而Martech加上O2O案例則有小紅書，利用折扣優惠來帶動更多的新用戶進到自家平台產生流量、利用新流量加上Martech及O2O，便能演化出新的零售模式，而且適用於多種業態。

最重要的是要為自己的企業或產品找出新的TA（目標客戶，Target Audience），運用TA建構消費者輪廓，同時去尋找異業合作的可能。務必要採用「先空軍再陸軍」的作法，「先空軍再陸軍」指的是先做資料分析再進行廣告投放，精準投放，並以Martech數據清洗，找出目標TA，才能讓你的行銷廣告發揮功用。