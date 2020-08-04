智慧經營／強化風控 疫後首務

新冠肺炎疫情發生後，企業領袖（CEO）在想什麼？在做什麼？資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，疫情爆發後，CEO普遍擔心帶來全球性經濟衰退；承認「既有風險管理架構不足」；把「傳染病和其他健康危機」列為企業經營的前五大威脅之一；急於分散風險；同時咬牙支持研發經費；並尋求與新創企業或創業家合作，進行數位轉型。

全球經濟衰退 CEO憂心

今年6月1日到15日，資誠針對台灣CEO進行一項調查，完成《新冠時代資誠台灣企業領袖調查報告》，調查期間台灣新冠肺炎疫情已緩和，共完成105個樣本。調查對象為董事長、總經理或執行長。科技業、媒體與電信業占樣本數的29%、工業製造與汽車產業占40%、消費民生產業占22%、金融服務產業占3%、生技醫療產業占6%。周建宏認為，調查樣本具代表性。

周建宏是調查計畫主持人，日前發布調查報告，周建宏親自解讀調查結果。他說，首先我們問CEO，最擔心疫情帶來什麼？

83%受訪者擔心帶來全球性經濟衰退，39%擔心消費信心下降，34%擔心有財務影響，包括對營運、流動資金和資產的影響。

周建宏說，對比訪問國外財務長有56%擔心收入、獲利，台灣擔心財務面的比率相對低，有可能是因為台灣沒有「封」得那麼厲害，尤其國內在6月時各項活動已大致恢復正常，另外，台灣帳上的現金部位是多的。

問到「哪裡需要加強？」令資誠驚訝的是，59%企業認為自己「既有風險管理架構不足」。

周建宏分析，在疫情之前，很少有企業認為需要大幅加強這一塊。過去我們對風險管理和緊急應變沒有花足夠的心思，「大家都認為這件事不會發生在我身上。」

問到「對你企業經營最大的風險是什麼？」48%受訪者回答「經濟成長的不確定性」；42%回答「保護主義」；42%認為是「貿易衝突」；41%答「傳染病和其他健康危機」；37%答「地緣政治的不確定性」。

和過去調查比較，台灣企業有什麼改變？周建宏指出，去年只有10%受訪者擔心消費者行為改變，今年拉高到34%，顯示企業擔心消費者行為是永久性改變，例如宅經濟的趨勢。

「疫情結束後，你需要多少時間回到原來軌道？」29%回答一個月，29%回答一到三個月。周建宏指出，數字比資誠全球調查漂亮，顯示台灣企業韌性強、彈性大。當然也是台灣疫情控制得好，「我一個朋友去年在澎湖開了一家民宿，當時大家笑他說肯定虧錢，這次疫情後大賺，未來三個月都訂不到房！」

數位轉型 商業模式變貌

問「企業成長策略？」企業領袖表示，主要還是透過營業效率提升，疫情前82%，疫情後78%。周建宏說，疫情前後比率都很高，顯示企業經營保守。跟以前不一樣地方在於「併購」這一項，腳步稍遲緩，但和創業家或新創企業合作從9%提升到15%。企業意識到商業模式要做快一點的改變，數位、遠距沒得抗拒，我們認識的教授在疫情期間每個人強迫要線上教學。企業更是意識到要數位轉型，而且還重視轉型的速度。

問「未來會持續投資在那些地方？」50%受訪者回答研發，其中，科技業高達63%說會繼續投資在研發。周建宏解讀，企業意識到要增加價值。其次是生產效率，第三是客戶成長及維繫。特別的是，消費民生產業更重視通路。

問「假設要撙節成本，先砍什麼？」周建宏說，調查結果是先砍資本支出，最不會砍的是數位轉型，大概只有10%回答會砍。