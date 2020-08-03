零售產業下一步 勤業眾信：併購與數位轉型利基

隨著台灣量販龍頭家樂福收購知名超市頂好，以及家電品牌夏普收購美妝連鎖通路美華泰，勤業眾信聯合會計師事務所今（3）日提出分析，認為台灣生活零售競爭已走入新紀元，未來不僅產業界線模糊，併購進入成熟期，數位轉型也將成為新時代的利基。

勤業眾信財務諮詢服務執行副總經理黃俊榮表示，根據台經院統計，綜合商品零售業分為百貨、量販、超市、超商、其他零售業等五類，在2016至2019年間，超商與超市在台灣通路產業的重要性漸增，其中超商不斷透過異業合作，2020年Q1產值已達847億，超越百貨通路；若以成長性評估，則以「超市」表現最佳，其因應不同地點客群需求，彈性調整超市的規模與樣態，產業競爭界線朝模糊化的趨勢。

黃俊榮指出，在數位化浪潮驅使下，零售產業對規模與資本要求日漸趨高，近年台灣與全球市場屢見種種整併案。以台灣的超市為例，2000年以前，都市化生活逐漸成形，裕毛屋、頂好等國際型廠商，以及丸久、興農等台灣廠商紛紛進入市場；2000年至今，則為主要廠商的整併期，包括：頂好併購易利購、惠陽、全日青等；全聯併購全買、楊聯社等；味全整合旗下松青、丸久，而後又賣予全聯。

黃俊榮表示，經過十多年來的整併與發展，可被視為因應超市網點擴張鋪設、營運效率及便利性競爭的結果。

黃俊榮指出，數位轉型是零售業未來的大趨勢，全家便利商店從2016年起實施會員制、推出APP、Fami Pay等策略，有效應用會員數據、導入高附加價值的商品與服務，推升營收與利潤成長。另一方面，統一超商作為台灣家樂福的大股東，藉由拓展在超市產業的發展，可以期待未來跨通路數位整合服務。

在各大通路會員APP與支付系統百家爭鳴的情況下，未來實體通路營運及消費體驗提升，也都會聚焦於數位整合，這也是零售產業下一波的競合關鍵。

黃俊榮提醒，在網路時代，業者可尋找合適的策略夥伴，由實體店舖延伸至線上服務、從電商平台開設實體消費觸點、從商品品牌發展自有通路，乃至種種跨行業、跨地區、跨平台整合等策略，以在新零售的時代中取得利基。