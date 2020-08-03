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長榮落實海洋環境永續發展 加入船舶回收透明度倡議

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
為了持續落實海洋環境永續發展的理念，長榮海運（2603）今（3）日宣布正式加入《船舶回收透明度倡議》，透過這個國際資訊平台，分享綠色環保的除役船舶回收政策。　圖／長榮海運提供
為了持續落實海洋環境永續發展的理念，長榮海運（2603）今（3）日宣布正式加入《船舶回收透明度倡議》，透過這個國際資訊平台，分享綠色環保的除役船舶回收政策。　圖／長榮海運提供

為了持續落實海洋環境永續發展的理念，長榮海運（2603）今（3）日宣布正式加入《船舶回收透明度倡議》(Ship Recycling Transparency Initiative/SRTI)，透過這個國際資訊平台，分享綠色環保的除役船舶回收政策。

《船舶回收透明度倡議》是由「永續航運倡議組織」(Sustainable Shipping Initiative)發起的一個線上平台。加入這個組織的航運公司必須依照其訂定的標準，揭露船舶回收政策及拆解作業，並藉此與其他成員分享相關作法。

關注這項議題的貨主、投資人與融資銀行等機構也可以在這個平台查詢成員航商的船舶回收資訊，進而評估供應鏈的永續性，並選擇理想的商業夥伴或投資對象。

長榮海運表示，長榮海運長期致力於維護海洋環境，為了實踐這個願景，我們從船舶的設計、建造、營運、維修到拆解等各個階段都規劃完整的環保政策，並在國際航運服務鏈與環境相關的環節，無論是海上或陸上的作業，都秉持企業社會責任與永續經營原則，關注人員健康與社區福祉。

因此，我們持續進行船隊汰舊換新，不僅要求廠商以嚴謹的標準回收拆解除役的舊船，更採用先進科技打造新世代的環保船，提供高效率的國際運輸服務，促進世界經貿發展，同時也兼顧環境與生態的保護。

在近期發展上，長榮海運今年3月開始投入營運的12,000 TEU級F型船即超前許多地區的環保法規要求，在主機排氣系統加裝選擇性觸媒反應系統(Selective Catalytic Reduction reaction system / SCR)，符合「海洋防止汙染公約」(MARPOL)最嚴格的第三階段排放標準，可較第二階段標準減少約75%的氮氧化物排放量。

長榮海運強調，在船舶除役拆解時，必須進行完善的規劃，並採用嚴謹的環保及安全規範，除了將有價值的資源回收再利用，更要確保有害物質妥善處理，避免汙染環境。所此我們要求轄屬所有新造船及現有船舶都必須提供「有害物質清單」(Inventory of Hazardous Materials/IHM Part I)，並請船級社稽核認證，作為船舶除役拆解時的廢棄物處理依據。

另著眼於新一代的環保趨勢，我們希望透過《船舶回收透明度倡議》 ，分享長榮海運在拆船政策方面的努力成果，對海運業的永續發展盡一份心力，期許藉此提升未來船舶除役回收的作業標準。

「永續航運倡議組織」執行總監安德魯·史蒂芬斯(Andrew Stephens)表示：「歡迎長榮海運加入我們的行列。在目前全球尚未有國際公認標準的情況下，我們相信，成員船公司以負責的態度，自發性揭露船舶回收政策，接受貨主、投資機構及社會大眾的檢驗，將有助於引領產業風潮，為未來的船舶回收拆解樹立全新標竿。」

長榮海運

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長榮加入船舶回收透明度倡議 從造船到拆船都力求環保

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