長榮加入船舶回收透明度倡議 從造船到拆船都力求環保

長榮海運（2603）捍衛並落實海洋環境永續發展，今（3）日宣布正式加入《船舶回收透明度倡議》(Ship Recycling Transparency Initiative/SRTI)，透過這個國際資訊平台，分享綠色環保的除役船舶回收政策，目前加入SRTI都以歐盟船公司為主，亞洲區的海運業者當中長榮是最率先加入。

《船舶回收透明度倡議》是由「永續航運倡議組織」(Sustainable Shipping Initiative)發起的一個線上平台。加入這個組織的航運公司必須依照其訂定的標準，揭露船舶回收政策及拆解作業，並藉此與其他成員分享相關作法。

長榮海運表示，為了海洋環保，長榮集團從船舶的設計、建造、營運、維修到拆解等各個階段規畫都力求完整來捍衛環保海洋政策，無論是海上或陸上的作業，都秉持企業社會責任與永續經營原則來規畫。

因此，進行船隊汰舊換新，不僅要求廠商以嚴謹的標準回收拆解除役的舊船，更採用先進科技打造新世代的環保船，提供高效率的國際運輸服務，促進世界經貿發展，同時也兼顧環境與生態的保護。

長榮海運強調，在船舶除役拆解時，必須進行完善的規劃，並採用嚴謹的環保及安全規範，除了將有價值的資源回收再利用，更要確保有害物質妥善處理，避免汙染環境。所此我們要求轄屬所有新造船及現有船舶都必須提供「有害物質清單」(Inventory of Hazardous Materials/IHM Part I)，並請船級社稽核認證，作為船舶除役拆解時的廢棄物處理依據。

另外，長榮海運今年三月開始投入營運的1.2萬TEU級F型船即超前許多地區的環保法規要求，在主機排氣系統加裝選擇性觸媒反應系統(Selective Catalytic Reduction reaction system / SCR)，符合「海洋防止汙染公約」(MARPOL)最嚴格的第三階段排放標準，可較第二階段標準減少約75%的氮氧化物排放量。