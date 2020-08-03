亞獅康-KY公告新任醫學長 為準備明年全球2b期臨床試驗

亞獅康-KY（6497）今（3）日公告由Kenneth Kobayashi醫學博士擔任醫學長，將為明年全球2b期臨床試驗做準備。

亞獅康表示，Kenneth Kobayashi博士曾於諾華(Novartis)的免疫、肝臟與皮膚相關全球開發部門擔任臨床開發醫學總監，協助anti-IL-17C 和anti-IgE單株抗體的開發計畫。

他也曾在LEO Pharma歷任多項資深與掌管全球事務的主管職務，並於渥太華大學及渥太華醫院皮膚科擔任副教授、系主任及科主任。

亞獅康表示，公司今日正式任命Kenneth Kobayashi博士為本公司醫學長，他將在加州主導公司在全球各地的產品臨床研發項目，以便2021年啟動全球2b期臨床試驗。