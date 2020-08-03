長興獲疾管署授權 將量產新冠肺炎抗體快篩試劑

化工廠長興（1717）布局生醫有成，今（3）日宣布獲得疾管署新冠病毒抗體快篩試劑技術授權，成為國內第一家獲相關授權的廠商，接下來將展開商品化，準備量產新冠肺炎抗體快篩試劑，可望為公司營運再添新動能。

長興財務部部長暨發言人劉秉誠今天表示，長興切入生醫領域6、7年，於傳染病疫情控制及防疫工作上配合疾管署開發生產快篩產品，此次獲得新冠病毒抗體快篩試劑授權，對於公司在生醫領域的研發技術是一大肯定，長興也很高與能配合為國內防疫作出奉獻。

長興主管表示，接下來長興將展開快篩試劑的商品化，取得認證後，就可以開始銷售出貨，除了協助國內防疫需求，也會全力爭取國外市場。至於新冠抗體快篩試劑何時可為長興帶進營運貢獻？他表示，產能、訂單的爭取都已經在進行中。

長興將量產的新型冠狀病毒抗體快篩試劑，可偵檢人體內是否有因感染新型冠狀病毒而產生的免疫球蛋白，追蹤受測者是否曾遭受病毒侵入之感染史，操作流程簡單，僅需採血即可使用，無需搭配設備機台，15分鐘內即能有效判別是否曾經感染新型冠狀病毒，準確率達98%，敏感性93%，特異性99%，即使是無症狀感染者也能有效篩檢。

長興為國內化工大廠，是亞洲最大的合成樹脂廠，更是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商。主要產品為合成樹脂、電子化學材料、特殊化學品。

長興從2013年開始切入布局生醫領域，在此之前，已取得疾管署的登革熱血清抗原分型快篩試片授權並完成生產；而長興生醫團隊主攻研發體外診斷相關材料，所開發的膜材與酵素試劑，也已打入血糖產業供應鏈。另外，長興也轉投資碁亞旗下子公司德必碁，取得18.48%的股權。不過由於長興原本的化工本業營運量體大，生醫布局雖然有所嶄獲，但對公司總體營運貢獻並不明顯。

惟此次獲得疾管署授權，打入新冠病毒抗體快篩試劑市場，面對全球新冠疫情尚未平息，各國一方面為了經濟考量討論邊境管制鬆綁措施，但防疫工作更是不能鬆懈，新冠病毒抗體快篩試劑適用於機場、港口入境時的邊境篩檢，能協助病患確診，也能作為快速疫調工具，潛在需求龐大，可望為長興營運注入全新動能。