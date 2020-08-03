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中化生、台耀有合成瑞德西韋藥品能力 惟專利卡關

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
可治療新冠肺炎藥瑞德西韋，傳出預計要進口台灣有1,000人次藥品並未順利進口。路透
可治療新冠肺炎藥瑞德西韋，傳出預計要進口台灣有1,000人次藥品並未順利進口。路透

可治療新冠肺炎藥瑞德西韋，傳出預計要進口台灣有1,000人次藥品並未順利進口。全球疫情嚴峻，目前國內有二家藥廠中化生（1762）及台耀（4746）都是國內的原料藥大廠，有合成瑞德西韋藥品的能力，然而該藥品還需要授權，未來如有需要，等待政策指示就能生產。

新冠在全球持續漫延，許多國家急著採買能治療的藥品，瑞德西韋也是其中之一，在各國都在搶藥情況下，已傳出食藥署證實未收到藥廠的輸入申請。目前台灣有合成瑞德西韋該藥的能力，然而，在藥廠授權的127個地區並有台灣，可能是考量台灣非疫區沒有急迫性。

生技專家表示，因為瑞德西韋是專利藥，必須要有授權才能生產，但目前國內無相關急迫需求，沒有藥廠吉利德在核准的生產的藥證，因有專利問題，台灣業者無法自行生產。根據業界了解，因為台灣的新冠病例並不多，目前瑞德西韋還有庫存量，再加上台灣沒有急迫需求的問題。

根據相關法令，未來如果真的發生緊急的情況，政府有一個關於緊急命令權，可以透過官方去處理相關生產製造的問題。中化生是國內老字號原料藥廠，是國內少數參與過政府授權批准，成功量產治療A流感的藥(抗病毒克流感)，目前該公司也已經試著合成出相同的藥，但因為專利問題，還必須配合相關政策的需求。

另外，台耀化學也是台灣原料藥大廠，日前已經跟陽明大學、交通大學與台北榮民總醫院組成防疫聯盟，也是國內少數擁有超低溫設備的生藥公司，合成瑞德西韋需要在攝氏-78℃的化學反應槽，已有能力在一個月內合成100公克，年產可達百公斤，預估每月可提供約2萬名病患的治療需求。

流感

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