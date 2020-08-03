聽新聞
test
0:00 / 0:00
車市續熱 7月掛牌比6月再成長
7月車市掛牌出爐，單月掛牌數43,939台比上月再增加6.2%，但較去年同期則衰退9.3%。各品牌中除了賓士無車可交，較上月衰退外，幾乎全面較上月成長，但對比去年同期，則僅福特與中華車成長。
前七月的車市掛牌總計為253,720台，比去年同期小幅衰退0.6%。
車市龍頭和泰車分析指出，7月份去年比差異是源於今年民俗月開始時間較晚(2019年鬼月: 8/1~8/29、2020年鬼月: 8/19~9/16)，本月受惠各車廠夏季販促，整體表現佳，和泰車旗下的豐田與Lexus兩品牌掛牌總和市佔更達35.9%，也預期8月份各車廠將維持販促規模，把握民俗月前衝刺買氣，預估總市場7~8月合計約7.7 萬台，相較去年同期小幅成長6% 。
其中TOYOTA 7月登錄13,125台為今年單月新高，佔有率29.9%，又以RAV4 3,961台及ALTIS 3,724台，兩台車均超越同級距的銷售第二名品牌(HONDA 3,596台)。
ALTIS的銷售表現與推出GR Sport等級以運動風格外觀吸引年輕客層目光有關，有效提升ALTIS的整體銷售成績，7月份登錄3,724台創下近1年的新高紀錄。
HILUX上半年正式成為台灣中型皮卡市佔No.1，本月登錄32台，已累計接單超過400台，將於8月份起陸續交車予顧客。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言