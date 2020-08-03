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車市續熱 7月掛牌比6月再成長

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

7月車市掛牌出爐，單月掛牌數43,939台比上月再增加6.2%，但較去年同期則衰退9.3%。各品牌中除了賓士無車可交，較上月衰退外，幾乎全面較上月成長，但對比去年同期，則僅福特與中華車成長。

前七月的車市掛牌總計為253,720台，比去年同期小幅衰退0.6%。

車市龍頭和泰車分析指出，7月份去年比差異是源於今年民俗月開始時間較晚(2019年鬼月: 8/1~8/29、2020年鬼月: 8/19~9/16)，本月受惠各車廠夏季販促，整體表現佳，和泰車旗下的豐田與Lexus兩品牌掛牌總和市佔更達35.9%，也預期8月份各車廠將維持販促規模，把握民俗月前衝刺買氣，預估總市場7~8月合計約7.7 萬台，相較去年同期小幅成長6% 。

其中TOYOTA 7月登錄13,125台為今年單月新高，佔有率29.9%，又以RAV4 3,961台及ALTIS 3,724台，兩台車均超越同級距的銷售第二名品牌(HONDA 3,596台)。

ALTIS的銷售表現與推出GR Sport等級以運動風格外觀吸引年輕客層目光有關，有效提升ALTIS的整體銷售成績，7月份登錄3,724台創下近1年的新高紀錄。

HILUX上半年正式成為台灣中型皮卡市佔No.1，本月登錄32台，已累計接單超過400台，將於8月份起陸續交車予顧客。

車市 和泰車

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