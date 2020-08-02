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在地心產業／疫情考驗應變力 太醫供應不斷鏈

聯合報 / 記者范榮達／苗栗報導
太平洋醫材公司董事長鍾安婷提前部署因應。記者范榮達／攝影
太平洋醫材公司董事長鍾安婷提前部署因應。記者范榮達／攝影

醫材大廠太平洋醫材股份有限公司落腳苗栗縣銅鑼鄉35年，新冠肺炎疫情爆發，感控型產品訂單爆增3成，太醫提前部署，盤點原料、生產線人力因應，努力滿足市場需求、提前出貨，太醫董事長鍾安婷強調善盡社會責任，讓世界看見台灣，讓世界看見太醫。

太醫1977年成立，看中苗栗民風淳樸與環境良好，1985年在銅鑼工業區設立耗材廠，後來陸續設置生產基地，4間工廠都在銅鑼鄉，公司策略整合資源，投資14億多元在銅鑼科學園區，興建占地1萬4800餘坪的總部，前年下半年營運，新的自動化生產線、研發及滅菌設備等，大幅提升國際競爭力。

新冠疫情爆發，太醫面臨與大多數行業不同的挑戰，農曆春節時，鍾安婷及太醫總廠長廖金輝等人已經嗅到不尋常的氛圍，鍾安婷、廖金輝說，當時大陸封城，台商不能返台過年，太醫2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的抗煞經驗，新冠肺炎也是呼吸道感染疾病，預判感控型醫材需求勢必大增。

鍾安婷、廖金輝等人首先確定原料不會因疫情斷鏈，接著盤點工廠約800名人力、600多項產品生產線，挑選出有經驗的員工，提前部署投入感控型醫材，例如密閉式抽痰套生產線，原有140名員工，增加到200人，產能每月25萬到35萬條，增加到50萬條，因應疫情提前出貨。

鍾安婷說，密閉式抽痰套可以在不拔除呼吸機下抽痰，密閉設計讓痰液不在環境散發，安全收集痰廢液或採樣，保護醫護及病患不受感染，香港、韓國、日本，及歐洲國家都在使用，新冠肺炎疫情期間也讓台灣的醫療機構看見重要性。

新冠肺炎 疫情 醫材

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