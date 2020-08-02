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竹縣檢討山坡地範圍 7鄉鎮劃出6885筆土地、416公頃

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣山坡地範圍檢討變更計畫後，有6885筆土地變更，其中劃出山坡地範圍416.68 公頃，劃入2.81公頃。記者陳斯穎／攝影
新竹縣山坡地範圍檢討變更計畫後，有6885筆土地變更，其中劃出山坡地範圍416.68 公頃，劃入2.81公頃。記者陳斯穎／攝影

新竹縣有部分土地坡度未達5%，卻被劃為山坡地影響地方開發，縣府表示，因現況地形地物環境與原畫定時間相隔30多年，加上2009年數位化建檔時發生座標偏移，造成資料不確定性，因此進行山坡地檢討範圍變更，共有7鄉鎮6885筆土地變更，其中劃出山坡地範圍416.68 公頃，劃入2.81公頃。

縣府農業處表示，去年4月將新竹縣山坡地範圍檢討變更計畫函請各鄉鎮辦理公開展示，關西等鄉鎮多名民眾在公開展示時，反映所有的土地現況地勢平坦、緊臨大馬路，屬於都市計畫劃定的住宅區，卻被劃入山坡地，影響土地權益，縣長楊文科指示相關單位要確實會勘，呈現真實的土地現況，落實土地正義，彙整相關意見至農委會後，6月召開現勘及審議會議，農委會去年11月19日公告新竹縣山坡地範圍界址圖生效，縣府11月26日正式公告新竹縣山坡地範圍檢討變更計畫。

農業處指出，縣內檢討變更的範圍包含新豐鄉、寶山鄉、關西鎮、竹北市、竹東鎮、新埔鎮及湖口鄉等7鄉鎮市，共6885筆土地，其中竹北市劃出量最大，有5000多筆，統計共劃出山坡地範圍416.68 公頃，劃入範圍2.81公頃。

地政處則根據農業處山坡地範圍劃分結果，及提供的土地清冊資料，將請相關地政事務所查對地籍資料，確認檢討變更範圍後造冊，再把各宗土地製作公告圖冊，並辦理公開展覽30日、說明會及登報作業，之後報縣府專案小組審議，再報請內政部營建署核定。

地政處表示，預計2021年6月公告核定成果並通知土地所有權人，公告無異議後送地政事務所，辦理各宗土地地籍資料異動登記。劃出山坡地保育區後，可檢討變更為特定農業區、一般農業區、鄉村區等。

新竹縣山坡地範圍檢討變更計畫後，有6885筆土地變更，其中劃出山坡地範圍416.68 公頃，劃入2.81公頃。圖／新竹縣政府提供
新竹縣山坡地範圍檢討變更計畫後，有6885筆土地變更，其中劃出山坡地範圍416.68 公頃，劃入2.81公頃。圖／新竹縣政府提供

農業 農委會

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