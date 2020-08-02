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南港新豐廠大火 公司：損失50萬元內、營運未受影響
南港輪胎（2101）新豐廠昨（1）日深夜傳出發生大火，公司已證實，不過強調起火地點為生產廠房的外部平台及頂樓，主要損失物為排氣風管及部分冷卻水塔，損失金額僅50萬元內，公司營運不受影響。
南港位在新竹的新豐鄉，昨天深夜11點半突然竄出火苗，火勢迅速延燒，新竹縣消防局接獲通報後趕赴現場救援，由於是橡膠輪胎廠，外界一度擔心倉庫建築內存放燒鹼，可能會產生有毒煙霧，造成化學製品外洩。
對此，南港嚴重澄清，表示起火地點為生產廠房的外部平台及頂樓，並非物料存放及生產區域，起火原因為平台處馬達差生火花所引起，主要損失物為排氣風管及部分冷卻水塔，此次火災並沒有燒到倉庫輪胎，所以沒有外傳產生戴奧辛毒氣的問題，這已經獲得環保局證實。
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