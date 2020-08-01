栽培自行車之星 雅諾飛攜手張家班、南寶樹脂車隊

雅諾飛（AROFLY）今（1）日與張家班鐵人隊-張嘉家、張婷婷、張家豪，以及南寶樹脂車隊蔡雅羽等人簽定合作，除協助選手培訓、提供訓練方案，也將積極投人自行車相關活動(與各級地區學校自行車隊合作及公益活動)，栽培未來自行車之星。

AROFLY表示，自行車運動在台灣本身擁有的資源其實不虞匱乏，但能為台灣奪牌的選手人材卻遠不如棒球、籃球人才的數量。其實在這塊土地上有實力為國爭光的選手其實很多，若想成為職業選手甚至要走出國際就得在青少年時期接受訓練，但也常因經濟因素被迫面臨中途放棄的抉擇。

AROFLY表示，此次合作希望藉由二組選手平常訓練時將AOFLY功率計使用的騎乘數據,來做為平時訓練的課程安排，改善自我的能力後能在高強度的賽事中拿下好成績;並且能夠讓AROFLY功率計能夠透過選手的訓練數據，讓每次韌體更新的優化，讓數據更為準確。

AROFLY指出，接下來會陸續和地區學校車隊合作，讓人人有功練不只是少數人的口號，而是確實的落實在每個愛好自行車運動的人，讓更多單車競賽人才來為台灣爭光。