再喊八月減薪？ 台船老董被爆…上回減薪玩假的

台船虧損嚴重，董事長鄭文隆宣布八月一日起，自願放棄每月廿五萬元本薪，只領法定基本工資二萬三千八百元，直至公司轉虧為盈再回復薪水。台船工會爆料，鄭兩年半前也帶頭減薪，但六十名高階主管兩年間合計減去的一千八百多萬元，後來竟變成「寄薪」，並在去年十二月全部領回，外界質疑「假減薪」。

台船基隆廠工會理事長藍許清說，兩年前，高階主管的帶頭減薪其實是「寄薪」，去年底相關主管減去合計一千八百萬元薪水已全部被領回，「既然是減薪，為何還可以領回去？當時為何不明講是寄存？」他想控告鄭文隆背信、詐欺，欺騙社會大眾。

台船發言人周志明說，上次減薪是參照「陽明海運模式」，後來會議曾提及，等公司賺錢就發還；去年底公司連三個月營收轉正，鄭文隆才決定把減去的廿個月的薪水，核撥還給減薪的主管。

周志明也說，今年受疫情影響公司虧損，鄭文隆這次是真的減薪，「獎金、特支費都不領」，其他主管也不領主管加給，要等到公司賺錢再恢復；這次大家都簽了白紙黑字的減薪文件，就算未來恢復薪資和加給，這段期間減的薪水也不會再補領。