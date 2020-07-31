因疫受累！鳳凰旅遊宣布裁員40人 精簡比例低於20%
因疫受累！首家上市旅行社鳳凰旅遊（5706）今（31）日宣布裁員40人，精簡比例低於20%，鳳凰旅遊董事長張巍耀則證實，今日確實在公司內部布達組織改革的公告。
鳳凰旅遊提到，數個月以來公司的運作只有部份國旅業務與業外收入（與損失），為了公司運作，必須採取相對應的措施，因此自今年8月起，實行組織人事精簡措施，並依循勞基法相關規定辦理執行，公司並承諾被調整人員未來在業務正常後可優先回聘。
鳳凰旅遊表示，疫情爆發以來，公司儘量減少開銷，期望能很快度過難關，且保持戰力，但事實未能如願；政府幾個月來的疫情管制措施成效良好，故國門依舊持續管控。
觀光局逐月地限制組團出國，而且目前仍看不到盡頭，雖某些國家已陸續解封，其中也有將台灣列入「旅遊泡泡」國家的對象，但現階段政府政策，似乎仍認為「閉關自守」是最好的策略，海嘯第一排的旅遊「慘」業只能繼續苦撐。
縱使近期國旅爆發，但集團實難獨靠國旅的業務支撐下去，政府紓困亦無法解決長期困難，有賴企業自救、轉型、改造，才足以保持實力與戰力；鳳凰旅遊是最早上市的旅行社，對所有利害關係人負積極存活的重大責任。
鳳凰旅遊表示，天助、人助、自助，所以公司必須想盡辦法，在合情、合理、合法的範圍內做一些調整，以渡過此從未有過的艱困時期。
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