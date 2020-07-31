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台灣虎航推宅配購 戶外旅遊用品全面六折起

經濟日報 / 記者楊文琪／台中即時報導
台灣虎航宅配購戶外旅遊用品上線促銷囉！　圖／台灣虎航提供
台灣虎航宅配購戶外旅遊用品上線促銷囉！　圖／台灣虎航提供

隨著台灣進入後疫情時代，國內旅遊風氣就像夏日般持續升溫，不僅離島旅遊夯，許多家長也紛紛趁著暑假帶子女走出戶外感受大自然，轉換過去數月來多半只能宅在室內的心情。台灣虎航tigershop宅配購繼6月首度開闢「免稅專區」後，上線後廣獲好評，即日起至8月31日止，再順勢推出戶外旅遊用品全面6折起，同樣提供全館免運費，讓民眾可以自在選購沒壓力。

台灣虎航表示，活動期間不僅全館免運費外，首購戶外旅遊專區商品消費滿500或全館商品滿500並輸入專屬折價券代碼即能再享100元折價優惠；免稅品專區結帳輸入專屬折價券代碼也可再折100元，每張折價券每人限領一次。此外，單筆訂單金額滿2,000(含)就送收藏萬用布簾，滿3,500(含)加贈飛行航點紀念夾，活動贈品可累贈、不循環贈送，數量有限，送完為止。

同時，為了感謝醫護、藥師和郵政人員這段時間的辛勞，只要具備以上身份資格者，全館不限消費金額，可在下單12小時內，至活動專區填寫申請，即可獲贈精美感謝禮一組，數量有限，送完為止。活動詳細辦法，請見tigershop宅配購網站說明。

台灣虎航 免稅 疫情

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