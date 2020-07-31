傳同致打敗法商 搶下特斯拉訂單
特斯拉大陸供應鏈在地化，市場傳出同致（3552）近期通過認證，成為供應商之一，擠下法商 Valeo，拿下Model 3 360 度環景偵測系統，以及12顆超音波掃描模組訂單，最快第4季就可以出貨。
特斯拉上海廠今年投產，規劃生產Model 3和Model Y電動車，正積極落實100%在地化生產，建立一套在地零組件供應鏈。市場傳出，同致憑藉旗下的超聲波停車輔助系統，順利拿到特斯拉訂單。對此消息，同致不予評論。
按照法人報告預期，Model Y與Model 3的零配件共用率達75% ，等到Model 3供應鏈成熟後，可望與Model Y 共用；加上未來有擴產計畫，包括同致等供應鏈場均可受惠。
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