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晟德轉投資澳優乳業發布盈利預告 將攻益生菌市場

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

晟德（4123）轉投資公司澳優乳業發布2020年上半年盈利預告，預計2020年1-6月營收達人民幣37.80億元至38.70億元，年成長20.1%至23.0%；歸屬母公司稅後淨利達人民幣4.00億元至4.20億元，年成長53.6%至61.3%。若不計因衍生性金融工具公允價值變動產生之虧損，本業稅後淨利為人民幣5.66億至5.86億元，年成長達30.1%至34.7%。此為澳優乳業連續第16度發布盈利喜訊，顯示其自有品牌配方奶粉的知名度與市場接受度持續拉升。

為加速在大健康領域的布局，澳優乳業近日推出重磅益生菌新品「愛益森」，進軍千億人民幣益生菌市場。該產品為錦旗生物集團（原豐華生技）所研發、生產，2019年澳優乳業透過對晟德旗下益生菌廠豐華生技進行的策略投資，完成集團於營養品業務發展的一塊重要拼圖，憑藉雙方各自於生產鏈及分銷網絡的優勢，搶攻中國快速成長的益生菌市場大餅。

晟德表示，此次推出的「愛益森」將由澳優乳業旗艦羊奶粉品牌佳貝艾特的團隊掌舵，佳貝艾特已連續6年居中國進口嬰幼兒配方羊奶粉榜首，透過其完善而精準的銷售服務網絡，可望將「愛益森」打造為澳優乳業下一個明星產品。

人民幣 晟德

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