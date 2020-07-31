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宏匯廣場試營運 許崑泰開心四處拍：外觀和內裝都打100分

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
宏匯廣場於今（31）日試營運，開門前有近萬人排隊。宏匯廣場／提供
宏匯廣場於今（31）日試營運，開門前有近萬人排隊。宏匯廣場／提供

藍天電腦、群光電子、宏匯集團董事長許崑泰在台首個百貨代表作-宏匯廣場，於今（31）日試營運，開門前有近萬人排隊，許崑泰今親自出席試營運時表示，對宏匯廣場外觀和內裝都打100分，也因有許多娛樂類設施，可望吸引雙北全客層來吃喝玩樂。

他說，在台灣有三個BOT，第一個是宏匯思源i-Tower大樓，明年第1季開；第二個則是今試營運的宏匯廣場，第三個是位於內湖瑞光路的「宏匯瑞光廣場」，也是商辦大樓，預計今年第3季開，有7,000多坪新創中心。

對於他在台灣的第一個百貨商場，許崑泰說，這是配合新北市政府BOT案，也是新莊、三重、五股、蘆洲及泰山等五大行政區唯一百貨商場，結合了李祖原建築師事務所、美國GP建築設計公司負責外牆帷幕設計，此為凱悅酒店指定團隊，英國Benoy負責館內的室裝設計，因此外觀跟內裝，他都「打100分」。

他也提到，希望能吸引雙北市客人來此吃喝玩樂，也建議可來體驗娛樂類，像是虛擬實境遊樂園「VR ZONE」，他個人三年前就在日本玩過，感覺十分刺激好玩，因此決定引進台灣。

至於下一個商場雙子星，是否也會導入娛樂，許崑泰說，一定會更精彩，也會導入年輕人喜愛的內容，包括科技娛樂、吃喝玩樂一應俱全。

宏匯集團董事長許崑泰在台首個百貨代表作-宏匯廣場，於今（31）日試營運，開門前有近萬人排隊，許崑泰親自出席試營運，並拿出手機拍照。記者何秀玲／攝影
宏匯集團董事長許崑泰在台首個百貨代表作-宏匯廣場，於今（31）日試營運，開門前有近萬人排隊，許崑泰親自出席試營運，並拿出手機拍照。記者何秀玲／攝影
宏匯廣場內的田倉超市。記者何秀玲／攝影
宏匯廣場內的田倉超市。記者何秀玲／攝影
新北首店、日本名古屋老字號咖啡客美多Komeda’s coffee。記者何秀玲／攝影
新北首店、日本名古屋老字號咖啡客美多Komeda’s coffee。記者何秀玲／攝影

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