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錸德致力社會企業 拓展「全齡照護」達成新里程碑

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
錸德拓展『全齡照護』達成新的里程碑。錸德/提供
錸德拓展『全齡照護』達成新的里程碑。錸德/提供

錸德文教基金會近年來積極投入銀髮照護，今天宣布在新竹的竹北打造「合好一起錸」，推動以「社區融合」、『全齡照護』為主軸的在地照護創新社會福利場域，是全台第一座融合三代同堂皆可利用的服務模式。

此一融合了關注銀髮和身心障礙的友善服務環境的開放式商業空間，以及引進日本「減法照顧」理念的日照服務，與鼓勵樂齡健康產業的創客，或推動社會企業創新服務的創業者，進駐的共享辦公空間。

錸德集團近期除致力企業轉型發展新事業，亦著手整合與強化客戶資源，不僅用在新事業開發上，在社會企業的經營上亦有助力。

錸德不僅近年來逐漸投入銀髮照護，亦不間斷地耕耘多年的偏遠山區弱勢學童的援助，這次錸德更打造一座創新社會福利場域，全台第一座融合三代同堂皆可享有服務，除長輩日常照護、身心障礙者與學童照拂之餘，更考慮青年創業初期所需，在『合好』大樓3樓更開設了Maker bay共享辦公室空間，開放年輕人進行創業基地申請，提供共享辦公空間鼓勵。

錸德以樂齡健康產業的創客，或推動社會企業創新服務的創業者進駐，挹注集團資源協助新創團隊加速商轉，創造產業連結，並提供驗證產品的服務，讓創新思維真正回饋到社會照顧服務上。

錸德期望藉著開放式的商業空間，吸引民眾自然而然地踏入銀髮和身心障礙的友善服務環境內，『合好』引進JK美式餐廳、森川蔬食咖啡、想想拾花及在地青農開設的鮮築市，除提供社區居民食衣住行的需求之外，也結合光泉，亮亮積木等企業力量協助提供竹北高中等特教生的工作機會。

另外，透過舉辦親子、職人課程，電影賞析，藝術分享等共融活動自然地將身障族群與樂齡族群融入至商場中，期待彼此理解看待不一樣的色彩。

『合好一起錸』期盼從關懷周遭的人、事、物做起，同時吸引青年創客為社區的健康生活激發創意，提供新想法與新服務。場域氛圍強調融合的概念，與新竹縣縣鳥「五色鳥」的五色精神一樣，代表著不同族群相聚一堂，實踐與自己合好、與家人合好，與環境合好的夢想生活，並連結相關的企業資源運用，建立在地樂齡的新型態生活。

錸德拓展『全齡照護』達成新的里程碑。錸德/提供
錸德拓展『全齡照護』達成新的里程碑。錸德/提供

錸德

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