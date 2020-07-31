金聯釋地 可供產業設廠

後疫情時代，部分產業需地殷切，台灣金聯資產管理公司為協助解決廠商設廠或擴廠需求，正釋出台北市內湖、苗栗銅鑼及彰化員林等三筆物件，坪數落在上千坪至萬坪，可供建廠的大面積房舍或建築用地，將於8月13日開標。

台灣金聯公司董事長施俊吉表示，此次標售之物件包括位於苗栗縣西湖、銅鑼交界之萬坪丁種建築用地及占地約3,060.58坪之彰化縣員林市僑信段乙種工業區土地，以及位於台北市內湖區之1,300多坪地下室等，都屬於市場上較少釋出之產品，相信會受到產業界歡迎，目前詢問度非常高。

施俊吉指出，本次標售標別一的物件，為台北市內湖區1,356.1坪之大型商用地下室，距捷運內湖線葫洲站僅240公尺，內含一坡道平面車位，有面寬超過5米之獨立出入口，適合大型超市、量販店、藝術展覽館、辦公室等行業進駐，因地點佳，目前已有數組買家積極評估。

至於標別二的苗栗縣西湖鄉10,460.47坪之工業用建築素地，施俊吉說，此物件自該公司取得產權後，因容積率為300%，且地勢平坦，即有多組買家詢問。

若以此狀況賣斷恐無法根本解決當地土地汙染問題，故自行投入數千萬元整治，於歷經三年後整治完成，並於2019年8月29日經苗栗縣政府公告解除土壤汙染控制場址，有需要的廠商可連絡安排帶看。

標別三的3,060.58坪工業區土地坐落於員林市浮圳路二段與育英路交會處，施俊吉強調，該土地對面為即為華成市場，位處精華地區，地形方正且相當完整，可獨立開發，而土地分區深富變更使用之彈性，且鄰近台鐵員林車站約700公尺，且有台1線及台76線連接國道一號以及國道三號，對外交通十分便利，外界詢問度相當熱烈，脫標可能性高。